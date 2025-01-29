РФ под массированной атакой БПЛА: сразу в нескольких областях раздаются взрывы

В Смоленской, Орловской, Нижегородской и других областях неспокойно.

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Последствия взрывов в Нижегородской области / Коллаж: Главред, фото: скрины с видео Exilenova+

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Совершается атака на НПЗ в России

Дроны атаковали объект в Нижегородской области

В ночь на 29 января в городе Кстово Нижегородской области (Россия) произошли взрывы, которые сопровождались появлением беспилотников. По предварительной информации, был атакован нефтеперерабатывающий завод, где впоследствии вспыхнул пожар.

Также десятки взрывов в Смоленской, Орловской и других областях.

видео дня

Первые взрывы прозвучали после полуночи. Жители Кстово сообщали о беспилотниках, которые летали в районе города. Впоследствии российские СМИ и Telegram-каналы сообщили о работе систем ПВО в регионе.

Атакован НПЗ в РФ / фото: тг-канал Главред

В сети начали появляться видео пожара, который, по предварительной информации, возник на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово.

НПЗ в России - инфографика / Главред

Мониторинговые каналы предполагают, что этот объект мог быть целью дроновой атаки.

По данным Telegram-канала Mash, очевидцы утверждают, что системы ПВО сбили несколько дронов, но обломки одного из них упали на территорию предприятия, вызвав пожар.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил в своем Telegram-канале, что в результате атаки на территорию промышленной зоны Кстово действительно упали обломки беспилотника. По его словам, пожар ликвидируют спасатели, а пострадавших нет.

Взрывы в РФ - последние новости

Как ранее сообщал Главред, недавно стали известны последствия удара по складу БПЛА в РФ. Удар по российскому складу с дронами был нанесен ракетами Storm Shadow/SCALP.

После ударов украинских дронов также приостановил свою работу Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших в РФ. Подорвано нефтехранилище и грузовая техника.

Также недавно дроны атаковали цель в Калужской области РФ. В результате атаки произошел пожар на нефтебазе в городе Людиново.

Больше важных новостей:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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