Россия попала по Николаеву: удар унес две невинных жизни

Во вторник, 28 января, Россия ударила по Николаеву баллистической ракетой. Как сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, погибли два человека.
"К сожалению, в результате российского ракетного удара по Николаеву погибли две женщины. Работницы предприятия. Россия - страна террористов", - написал Ким.
Удары России по Николаеву - новости
Как ранее сообщал Главред, сегодня, 28 января, во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели взрывы. Как оказалось, был "прилет" по предприятию.
22 января Николаев атаковали семь "Шахедов". В результате атак есть пострадавшие, повреждены дома и возникли пожары.
В конце 2024 года в Николаеве также было громко - из-за удара загорелась крыша многоэтажки. Взрывы прогремели примерно в 00:25-00:30 ночи.
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Кто такой Виталий Ким?
Виталий Александрович Ким - украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года - председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.
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