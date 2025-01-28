Россия попала по Николаеву: удар унес две невинных жизни

Россия попала сегодня вечером по предприятию города.

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В Николаеве есть жертвы в результате удара РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Во вторник, 28 января, Россия ударила по Николаеву баллистической ракетой. Как сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, погибли два человека.

"К сожалению, в результате российского ракетного удара по Николаеву погибли две женщины. Работницы предприятия. Россия - страна террористов", - написал Ким.

Удары России по Николаеву - новости

Как ранее сообщал Главред, сегодня, 28 января, во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели взрывы. Как оказалось, был "прилет" по предприятию.

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22 января Николаев атаковали семь "Шахедов". В результате атак есть пострадавшие, повреждены дома и возникли пожары.

В конце 2024 года в Николаеве также было громко - из-за удара загорелась крыша многоэтажки. Взрывы прогремели примерно в 00:25-00:30 ночи.

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Кто такой Виталий Ким? Виталий Александрович Ким - украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года - председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.

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