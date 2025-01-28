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Кто победит в войне: новый китайский ИИ дал четкий прогноз - детали

Даяна Швец
28 января 2025, 22:20
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Долгосрочные перспективы России, по мнению искусственного интеллекта, сомнительны.
путин, зеленский, deepseek
Прогноз ИИ по войне в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, сайт президента РФ, сайт президента Украины

Главное из анализа ИИ:

  • Если Украина сможет эффективно использовать военную помощь, у нее есть шанс на успех
  • Перспективы РФ сомнительны из-за экономических санкций, внутренних проблем и растущей изоляции

Политический и общественный деятель Виктор Андрусив поделился интересным инсайдом. Он спросил у DeepSeek, китайской модели искусственного интеллекта, кто может победить в войне, говорится в его сообщении в Telegram.

На вопрос, ктоимеетбольше шансов победить, DeepSeek ответил следующее:

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Украина имеет шансы на успех, если:

  • Будет продолжать получать поддержку от Запада.
  • Сможет эффективно использовать военную помощь.
  • Сохранит высокий моральный дух и единство общества.

Россия может достичь временных успехов, но ее долгосрочные перспективы сомнительны из-за экономических санкций, внутренних проблем и растущей изоляции на международной арене.

"На данный момент Украина имеет значительные шансы на успех в противостоянии с Россией при условии продолжения международной поддержки и эффективного использования ресурсов. Однако война может длиться долго, и ее результат будет зависеть от многих факторов, включая политическую волю, экономическую устойчивость и способность сторон адаптироваться к новым условиям", - говорится в прогнозе искусственного интеллекта.

Окончание войны в Украине - последние новости

Главред делился деталями, как недавно Энтони Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа. По его словам, спекуляции на тему возможного мирного соглашения по завершению войны, которое будет не выгодно Киеву пока не имеют смысла.

В то же время эксперт Илия Куса убежден, что поражение РФ не означает конец войны. Он также отметил, какие гарантии нужны Украине.

Павел Лакийчук дал прогноз, удастся ли Трампу закончить войну до 30 апреля. Он заявил, что относится "очень скептически к тем же ожиданиям, что Трамп придет - порядок наведет, и война остановится".

Больше важных новостей:

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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война в Украине ВСУ режим прекращения огня война России и Украины Виктор Андрусив мирные переговоры с Россией
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