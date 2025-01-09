'Поражение РФ не означает конец войны': Куса сказал, какие гарантии нужны Украине

Даже если Россия потерпит тактическое военное поражение на поле боя, это не гарантирует завершения войны.

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Эксперт сказал, какие гарантии нужны Украине/ коллаж: Главред, фото: ОП, скрин с видео

Основные тезисы Кусы:

Украине в любом случае нужны гарантии поставок вооружения

Даже тактическое военное поражение России на поле боя не гарантирует завершения войны

В случае договоренности о прекращении огня, этот мир может оказаться непродолжительным

Даже если Украине и стране-агрессору России удастся договориться о прекращении огня, это не гарантирует устранения самой сути конфликта и его первопричин. Более того - даже военное поражение России на поле боя не гарантирует завершения войны.

Поэтому Украине нужны долгосрочные гарантии, одними из которых могут быть гарантии поставок вооружения. Такое мнение высказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса в интервью Главреду.

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"Украине в любом случае нужны гарантии поставок вооружения, поскольку сейчас страна не может самостоятельно производить достаточное количество вооружения. Также будет необходима финансовая помощь, поскольку экономика Украины сейчас не в состоянии полностью обеспечивать свои потребности самостоятельно с таким огромным оборонным бюджетом", - отметил Куса.

Он подчеркнул, что даже при достижении соглашения о прекращении огня нет уверенности в том, что боевые действия прекратятся надолго.

"Даже если прекращение огня будет работать, никто не знает, насколько длительным окажется этот мир. Это не гарантия того, что война закончится и не возобновится через несколько месяцев или лет", - сказал Куса.

Возможны ли переговоры между Украиной и РФ - последние новости

Как сообщил ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в желание Путина закончить войну в Украине. Украина не против добиваться окончания войны путем диалога, но для этого нужно быть в сильной позиции.

Также ранее сообщалось, что в МИД сделали заявление и раскрыли мирный план Украины. "Мир благодаря силе" - концепция, которая должна заставить агрессора Россию прекратить войну, сказал Андрей Сибига.

Напомним, Блинкен рассказал, каким будет мирное соглашение Трампа. Госсекретарь США считает, что в 2025 году Украина и РФ могут принять решение о начале переговоров.

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Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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