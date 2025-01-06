"Это очень наивно": Зеленский не верит в желание Путина закончить войну в Украине

Украина не против добиваться окончания войны путем диалога, но для этого нужно быть в сильной позиции.

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Зеленский высказался о том, возможны ли переговоры с Путиным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

Киев не против завершения войны путем диалога

Украина должна быть в сильной позиций

Зеленский считает, что Путин вряд ли хочет мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предположения по поводу желания российского диктатора Владимира Путина завершить войну "очень наивны" и не имеют под собой никаких оснований.

По словам главы государства, Украина не против добиваться окончания войны в формате диалога, но для этого нужно быть в сильной позиции.

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"Вы предлагаете разговаривать (с Россией – ред.), но, слушайте, нужно быть в сильной позиции и не разговаривать, а заканчивать войну. Да, можно в формате диалога, кто против? Но надо быть в сильной позиции, чтобы он этого захотел", - сказал Зеленский во время интервью с Лексом Фридманом.

"А вы думаете, он (Путин, - ред.) хочет закончить войну? Это очень наивно, мне жаль", – добавил Зеленский.

Он также упомянул неудачные попытки достичь мира в 2019 году во время встречи в Нормандском формате вместе с тогдашними лидерами Германии и Франции – Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, а также Владимиром Путиным.

"Мы сделали первый шаг – обменяли людей. Что касается прекращения огня? Они начали убивать нас уже через месяц. После этого я звонил ему еще 2-3 раза, он говорил, что разберется, а люди с оккупированных территорий – россияне и сепаратисты – продолжали стрелять и убивать наших людей", – напомнил Зеленский.

Более детально о том, что еще сказал Зеленский в интервью Лексу Фридману, читайте в материале: Переговоры, отказ от территорий, прекращение войны: главное из интервью Зеленского.

Переговоры России и Украины - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас у Украины нет сил, чтобы отвоевать у страны-агрессора России территории. Украинцы могут рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров.

Также Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну. По его словам, важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что реальные переговоры с Москвой об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ни один переговорный процесс об окончании войны невозможен, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену.

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Кто такой Лекс Фридман Лекс Фридман — американский компьютерный учёный и подкастер. Имя при рождении - Алексей Федотов. Родился 15 августа 1983 в Чкаловске, Таджикской ССР, пишет Википедия. С 2018 года Фридман ведёт подкаст Lex Fridman Podcast, где берёт интервью у известных деятелей из разных областей, таких как наука, технологии, спорт и политика. Его гостями на YouTube канале были Илон Маск, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Хавьер Милей, Гвидо ван Россум, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Джордан Питерсон, Виталий Бутерин, Оливер Стоун, Сэм Олтмэн, Илья Суцкевер, Канье Уэст, Мэттью Макконахи, Джо Роган и другие. Общее количество просмотров видеоблога Фридмана на Youtube составляет более полмиллиарда. Подкаст Фридмана включён в список 17-ти технических подкастов, рекомендуемых экспертами Forbes.

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