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Переговоры, коррупция с оружием, прекращение войны: главное из интервью Зеленского

Ангелина Подвысоцкая
5 января 2025, 22:16обновлено 5 января, 22:55
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Президент Украины Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью Лексу Фридману.
Зеленский
Зеленский дал трехчасовое интервью Фридману / Коллаж: Главред, фото: ОП, Фридман в соцсети Х

Президент Украины Владимир Зеленский дал 3-часовое интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

"Впервые - почти трехчасовое интервью для известного американского подкаста. Содержательные ответы на непростые вопросы. Украинское видение справедливого мира, которое важно знать всем в странах-партнерах. Рассказал о силе наших людей, истоках преступной российской агрессии и нашей готовности работать вместе с Президентом Трампом и всеми партнерами, чтобы установить надежный и длительный мир", - сказал Зеленский.

США не предотвратили войну в Украине

Владимир Зеленский заявил, что умолял США запугать российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот не начал полномасштабное вторжение в Украину. На случай, если такое и произойдет, Украину было необходимо усилить в военном плане. Однако со стороны США были только разговоры, говорит Зеленский.

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"Не говорите, что будет, если он пересечет границу и будет убивать, мы введем санкции. Это [нецензурно] (глупость - ред.). Извините, реально",- подытожил глава государства.

"Володя, это не я"

Зеленский вспомнил, как в первые дни полномасштабного вторжения он говорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тот уверял, что якобы не имеет отношения к ракетным ударам, которые наносили оккупанты.

"И он извинялся. И он говорил, что это не я. С моей территории пускали ракеты и пускал Путин. Это его слова: "Ты поверь, Володя, это не я, говорил он мне. Он говорил, что не контролирует ракеты, что это Путин", - вспомнил разговор Зеленский.

При этом Зеленский назвал Лукашенко "таким же убийцей". А тот даже предложил Украине нанести удар по Мозырскому НПЗ.

Коррупция в Украине

Президент прокомментировал заявления о том, что в Украине якобы процветает коррупция с использованием для этого денег от международных партнеров. Зеленский назвал эти заявления безосновательными и акцентировал на том, что они вредят Украине, подрывая ее авторитет.

Зеленский напомнил, что Украина получает преимущественно оружие, а не деньги. Если случаи коррупции открывались, то нарушителей привлекали к ответственности.

"Там, где мы видели риски, били по рукам всех. И речь идет не только об Украине. На всем пути есть те или иные люди, или компании, которые хотят заработать на войне. Но мы не зарабатывали, и если мы находили кого-то - били по рукам, и будем это делать Хотя я подчеркиваю, что на бытовых уровнях это есть, и мы ловим этих людей, боремся с этим", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что если бы в Украине перепродавали полученное от Запада оружие, то в это точно вмешались бы сами военные.

"Когда кто-то говорит, что Украина где-то продавала оружие, Россия также поднимала этот месседж. Мы всегда говорили, что наши военные сами убили бы этих людей без суда и следствия. Нам не хватает оружия, а кто-то может что-то продавать", - подчеркнул президент.

Первый лидер, который прилетит в Украину самолетом

Будущий президент США Дональд Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину самолетом. Зеленский считает, что это было бы символично.

"Война закончится и президент Трамп может быть первым лидером, который прилетит на самолете. Мне кажется, это было бы символично", - заявил Зеленский.

Отказ от территорий в обмен на вступление в НАТО

Украина может рассмотреть вариант вступления в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий. Однако это будет возможно только в случае соблюдения определенных условий:

1. Силы НАТО могут действовать на подконтрольной Украине территории.

2. Предоставление Украине пакета помощи от ЕС и США.

3. Введение новых санкций для недопущения на рынок российской энергетики.

"Я понимаю чувства Трампа. В любом случае, НАТО означает сильные гарантии безопасности для всех людей. Вторая часть - это пакет оружия. Мы не будем его использовать. Если ceasefire будет работать, никто не будет использовать оружие. Но оно должно остаться. Не так как это было раньше, при всем уважении к США и к администрации. Но я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как это было с Байденом. Я прошу санкций сейчас, оружия сейчас и тогда увидим, начнут ли они", - сказал Зеленский.

Переговоры с РФ и прекращение огня

Украина не будет соглашаться на прекращение огня без гарантий безопасности от партнеров. Все потому, что России нельзя доверять и она это уже доказывала неоднократно. Путин нарушал "режим тишины" на Донбассе, после чего его армия убила тысячи людей, среди которых и Мариуполь.

"И у меня к вам вопрос, а миллионы детей, которые там? И мы с вами сделали просто ceasefire (прекращение огня - ред.), не понимая, что будет дальше. Не понимая, что будет с гарантиями безопасности для Украины. А что с теми миллионами детей, которые там на оккупированной территории? Я что им должен сказать? Что? Наплевать? Да вы всем там - до свидания. А вот эти десятки тысяч людей, которые там закопаны, мы им это готовы простить?", - спросил Зеленский.

Президент считает, если Украина не будет иметь гарантий безопасности, то Путин придет на нашу территорию снова.

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