Зеленский подписал закон об отсрочке и демобилизации: кто будет иметь на это право

Закон предусматривает освобождение от мобилизации украинцев, которые находились в российском плену.

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Зеленский подписал закон об отсрочке и демобилизации / Коллаж: Главред, фото: ОП, Силы территориальной обороны ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12104 об отсрочке и демобилизации. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Закон предусматривает освобождение от мобилизации украинцев, которые находились в российском плену. Они смогут вернуться на службу, но исключительно по собственному желанию.

Также право на отсрочку будут иметь люди, чьи близкие пропали без вести на войне.

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Следует отметить, что депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за соответствующий законопроект 20 ноября. Тогда за него проголосовали 304 депутатов. К тому же Рада поддержала безотлагательное подписание закона.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Раде сообщили о том, могут ли в Украине изменить закон о мобилизации. Александр Завитневич отметил, что закон о мобилизации в Украине был реагированием на ситуацию с безопасностью, которая сложилась на линии фронта, и обеспечил усиление Сил обороны.

Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сделал заявление о мобилизации 18-летних - Украина будет иметь серьезные последствия. Он отметил, что самой эффективной категорией для мобилизации являются мужчины среднего возраста.

В Минобороны объяснили, что бронирование от мобилизации продлят автоматически, но не всем. Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, если срок действия бронирования завершался 20 декабря 2024 года, то его автоматически продлят до 20 января 2025 года.

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