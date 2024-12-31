Силы и единства: чета Зеленских поздравила украинцев с наступающим

Владимир и Елена Зеленские считают, что 2024 год стал еще одним шагом на пути к справедливости, к честному миру, к победе, к жизни без войны.

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Чета Зеленских поздравила украинцев с наступающим / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Что сказали Зеленские:

Труд и смелость всего народа наполняли 2024 год

Пожелали украинцам силы в новом году и единства

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская поздравили украинцев с наступающим Новым годом, отметив, что 2024-ый год стал ещё одним шагом к нашей победе. Об этом сказано в тексте поздравления, опубликованном в телеграм-канале президента.

"Наш 2024-й. Каждый его день, добытый нашими воинами, всеми нашими людьми, каждым и каждым, кто защищает, кто трудится, кто укрепляет и помогает. Труд и смелость, человечность и принципиальность всего народа наполняли этот год. А еще – забота, развитие и любовь, стремление изменить реальность к лучшему, несмотря ни на что", – говорится в тексте поздравления. видео дня

Владимир и Елена Зеленские считают, что 2024 год стал еще одним шагом на пути к справедливости, к честному миру, к победе, к жизни без войны.

Президент и первая леди пожелали украинцам силы в новом году и единства.

Последние нововведения Зеленского

Напомним, как сообщал Главред, недавно были уволены сразу два руководителя ОГА. Отправлены в отставку главы Киевской ОГА и Полтавской ОГА.

Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности главы Киевской городской военной администрации. Вместо этого глава Украины на эту должность назначил Тимура Ткаченко.

Также стало известно, что президент Зеленский назначил военного омбудсмена. Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав, подчеркнул глава государства.

Не так давно глава Украины также уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины. Госслужащий подал в отставку после дела с фиктивными инвалидностями.

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Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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