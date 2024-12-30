Президент Зеленский назначил военного омбудсмена: что о нем известно

Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав, подчеркнул Зеленский.

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Зеленский назначил уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов / фото: Тг-канал Президента Украины

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Ольга Решетилова назначена Уполномоченным президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей

Зеленский считает, что воины ВСУ должны получить действенные инструменты защиты своих прав

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченным Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов.

Новость глава государства сообщил на своей странице в Telegram.

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"Ольга - известная, опытная и эффективная украинская правозащитница. Уже много сделала для развития наших государственных институтов, для поддержки украинцев", - указал президент.

Кроме этого, как отметил глава Украины, сейчас главная задача - вместе с Министерством обороны Украины, вместе с гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене.

Кроме этого, следует улучшить и подготовить все необходимые системные основы работы этого института.

"Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав, и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины. Благодарен всем, кто помогает в этом", - подытожил Зеленский.

Кто такая Ольга Решетилова?

Ольга Решетилова (Кобылинская), согласно mipl.org.ua, имеет значительный опыт:

Работала редактором отдела региональной сети социально-политической газеты "День" и специальным корреспондентом российского либерального издания Grani.Ru в Украине.

В 2014 году стала соучредителем фонда поддержки украинской армии "Вернись живым", где занималась координацией работы фонда с силовыми структурами и подразделениями антитеррористической операции на востоке Украины.

Во время многочисленных поездок на фронт столкнулась с фактами нарушений прав человека в условиях войны. Это стало толчком к переходу на общественный контроль за правосудием по делам, связанным с военными событиями. В 2015 году покинула фонд и сосредоточилась на журналистских и общественных расследованиях проблем в секторе безопасности.

В 2019 году получила назначение от Кабинета Министров Украины в состав Комиссии по избранию председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Скандал в 211 бригаде - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 16 декабря 2024 года по Сети начала распространяться информация о фактах возможных злоупотреблений должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ. Как результат, Главком Сырский инициировал проверку.

На следующий день работники ГБР начали расследование издевательств в 211 бригаде. Стало известно, что подозрение получил командир воинской части А7147 полковник Побережнюк Олег Владимирович.

Впоследствии представитель ведомства Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство "не получало" информацию и жалобы о случаях издевательств над военными. Однако, несмотря на все, он отметил, что Минобороны будет заниматься расследованием этой ситуации.

Больше заявлений Зеленского:

Что известно о 211 бригаде? 211-я понтонно-мостовая бригада Сил поддержки Вооруженных Сил Украины - воинская часть в подчинении Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины. 211-я понтонно-мостовая бригада стала правопреемницей 210-го понтонно-мостового полка который был создан 3 апреля 2022 года в Хмельницкой области. После приведения полка, ныне бригады, в боевую готовность, подразделения воинской части, были переданы в оперативное подчинение органам военного управления, пишет Википедия.

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