Уже завтра: США объявят важное решение в поддержку Украины - Зеленский

Украина работает для того, чтобы другие партнеры также сохраняли поддержку на необходимом уровне.

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Военная помощь США / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное из заявления президента:

США готовят важное решение для поддержки Украины

Официальное объявление ожидается уже завтра

Речь идет о значительных пакетах поддержки для ВСУ

Соединенные Штаты Америки готовят важное решение в поддержку Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По его словам, официальное объявление ожидается уже завтра.

видео дня

"Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины - мы ожидаем официального объявления уже завтра: значительные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в течение этих лет войны в защиту Украины", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что помощь, которую объявят, должна поддержать стабилизационную работу на фронте. В частности, более полное снабжение от партнеров сохраняет больше жизней украинских воинов.

"Работаем и для того, чтобы другие наши партнеры тоже сохраняли поддержку на необходимом уровне", - добавил президент.

Вечернее обращение Зеленского - видео:

Военная помощь для Украины - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 20 декабря стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о пакете на 1,2 млрд долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине.

Позже стало известно, что большой пакет помощи, вероятно, включает значительное количество боеприпасов, в том числе для системы противовоздушной обороны HAWK. По словам официальных лиц, США также передадут Украине ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что поставки военной помощи от США в Украину увеличиваются, что помогает выровнять ситуацию на фронте. В частности, благодаря поддержке партнеров, украинские военные смогут сбить темп российских штурмов.

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