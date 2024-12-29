Уже завтра: США объявят важное решение в поддержку Украины - Зеленский

Главное из заявления президента:
- США готовят важное решение для поддержки Украины
- Официальное объявление ожидается уже завтра
- Речь идет о значительных пакетах поддержки для ВСУ
Соединенные Штаты Америки готовят важное решение в поддержку Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
По его словам, официальное объявление ожидается уже завтра.
"Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины - мы ожидаем официального объявления уже завтра: значительные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в течение этих лет войны в защиту Украины", - подчеркнул глава государства.
Зеленский также подчеркнул, что помощь, которую объявят, должна поддержать стабилизационную работу на фронте. В частности, более полное снабжение от партнеров сохраняет больше жизней украинских воинов.
"Работаем и для того, чтобы другие наши партнеры тоже сохраняли поддержку на необходимом уровне", - добавил президент.
Вечернее обращение Зеленского - видео:
Военная помощь для Украины - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, 20 декабря стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о пакете на 1,2 млрд долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине.
Позже стало известно, что большой пакет помощи, вероятно, включает значительное количество боеприпасов, в том числе для системы противовоздушной обороны HAWK. По словам официальных лиц, США также передадут Украине ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что поставки военной помощи от США в Украину увеличиваются, что помогает выровнять ситуацию на фронте. В частности, благодаря поддержке партнеров, украинские военные смогут сбить темп российских штурмов.
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