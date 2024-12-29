РФ не хочет завершать войну: в ЦПД отреагировали на заявление Лаврова

Россию не устраивают предложения команды новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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РФ не хочет завершать войну / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, сайт Кремля

Главное из заявления руководителя ЦПД:

Россия все больше демонстрирует нежелание завершать войну

Агрессора нужно сломать путем "обрезания" крыльев

Страна-агрессор Россия все больше демонстрирует нежелание завершать войну. Этому свидетельствуют слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

Он вспомнил недавнее заявление Лаврова о том, что Россию не устраивают предложения команды новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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"Могу добавить, что РФ все больше демонстрирует нежелание завершать войну даже в теории", - подчеркнул Коваленко.

По его словам, сейчас надо признать реальность - Россию нужно сломать путем "обрезания" крыльев её союзниками, а также интенсивным уничтожением российской военной логистики.

"Когда посыплется экономика и ВПК, уже будет безразлично, чего хочет Путин и его собаки типа Лаврова. А пока - это традиционная российская тактика, множить глупости ради выигрыша времени", - подчеркнул руководитель ЦПД.

Заявления Лаврова относительно войны в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Лавров заявил, что страну-оккупанта Россию не устраивают вероятные инициативы команды избранного президента США Дональда Трампа, согласно которым якобы предлагается отложить вступление Украины в НАТО на 20 лет и разместить миротворцев ЕС и Британии на территории украинского государства.

Министр иностранных дел России также говорил, что Россия не согласится на перемирие, ей нужны юридически обязывающие договоренности.

Кроме того, по словам российского министра, Кремль готов вести переговоры на основе Стамбульских принципов, которые были согласованы, а затем "отвергнуты бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по заявлению главы украинской делегации Арахамии".

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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