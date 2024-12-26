'Нам не нужны удары по Москве': эксперт сказал, что спровоцирует гражданскую войну в РФ

Украине не стоит наносить удары по столице РФ - нужны удары по российским энергосетям, что может вызвать блэкаут.

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Украине не нужны удары по Москве, считает эксперт/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, Главред

Кратко:

Украине не стоит бить по Москве, стоит наносить удары по энергосетям РФ

Такие удары помогут расшатать ситуацию в РФ и приблизить гражданскую войну

Удары по Москве не влияют на сговорчивость российского диктатора Владимира Путина, он до сих пор уверен, что у страны-агрессора России уже хорошо.

Украине стоит наносить удары не по Москве, а по энергосетям РФ, что может вызвать блэкаут. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

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"На сговорчивость - нет (удары по Москве не влияют - ред.), потому что он (Путин - ред.) уверен, что у РФ все хорошо. Прилетело по Казани - он сразу занервничал, поскольку там много производств. Но нам не нужны удары по Москве - нужны удары по ее энергосетям, которые могут вызвать блэкаут", - отметил Загородний.

Он отметил, что именно такие шаги способны системно работать на расшатывание ситуации и приближение гражданской войны.

"Даже по Кадырову бьют с той же целью: спровоцировать его на борьбу с Кремлем", - сказал эксперт.

Удары по территории России - последние новости

Ранее Главред сообщал, что стали известны детали удара ВСУ по важному объекту РФ. Украина нанесла не только экономический ущерб врагу, но и ослабила способность армии РФ продолжать боевые действия.

Также сообщалось, что оборонная промышленность врага под ударом - дроны атаковали важный объект в РФ. На оборонном заводе в Тамбовской области России произошло возгорание.

Напомним, произошла атака дронов в Воронежской области - целью мог стать военный аэродром РФ. Над территорией аэродрома якобы были сбиты дроны.

Также ранее сообщалось, что ВСУ мощно ударили по российскому объекту ВПК в Ростовской области. На предприятии, по которому был нанесен удар, изготавливали твердое ракетное топливо для баллистических ракет, которыми РФ била по Украине.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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