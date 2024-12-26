'Время работает против Кремля': Путин хочет диалога, но Трамп не спешит - Загородний

Трамп понимает, что для Путина встреча с ним важнее, чем наоборот. Если Путин предложит место для встречи, это будет выглядеть так, будто он готов на уступки.

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Путин хочет диалога, но Трамп не спешит, отмечает эксперт/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Основные тезисы Загороднего:

Трамп пока не имеет четкого плана по РФ и войне в Украине, этот план только формируется

Трамп понимает, что для Путина встреча с ним важнее, чем наоборот

Но он не спешит говорить с Путиным, а показывает, что время работает против Кремля

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что избранный президент США Дональд Трамп пока не имеет никакого четкого плана как в отношении страны-агрессора России, так и в вопросах войны в Украине - этот план только формируется.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации, отметил эксперт в интервью Главреду.

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"Как Майк Тайсон однажды сказал: "Любой план работает, пока ты не получишь удар в лицо". Здесь то же самое - сейчас никто не вступает в прямые переговоры с Россией, но потом США посмотрят на эту "клинику", и, если их постоянно будут "посылать", то реакция на действия РФ будет совсем другой", - отметил Загородний.

Эксперт обратил внимание, что, судя по заявлениям Трампа, он понимает, что для Путина встреча с ним важнее, чем наоборот. Путин явно заинтересован в диалоге, но Трамп не спешит.

"Он показывает, что время работает против Кремля. Трамп говорит Путину: мол, приезжай. Другой вопрос - куда? В Монголию? То, что США точно будут делать, и Трамп уже говорит об этом, так это экспортировать нефть. Даже если Путин предложит место для встречи, это будет выглядеть так, будто он готов на уступки. Не исключено, что Трампу будет выгодно показать свою силу в этом вопросе", - отметил Загородний.

Может ли Трамп повлиять на Путина и завершить войну - последние новости

Как ранее сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп во время публичного выступления в штате Аризона заявил, что он ждет встречи с Путиным, чтобы "закончить войну" в Украине. Трамп заявил о том, что счет жертвам в войне якобы уже идет на миллионы.

Также ранее в Foreign Affairs озвучили ключевые аспекты сделки с РФ. Старший политолог RAND Corporation и специалист по российской политике Сэмюэл Чарап в статье для издания выразил уверенность, что завершение войны требует более широкого политического подхода.

Напомним, дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара ранее отмечал, что Трамп может поощрить Путина к миру в Украине, но есть нюанс. По его словам, обсуждение важных для России экономических вопросов может склонить Путина к договоренностям с США относительно мира.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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