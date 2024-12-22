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"Миллионы жертв": Трамп ждет встречи с Путиным, чтобы "закончить войну" в Украине

Алексей Тесля
22 декабря 2024, 22:27
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Дональд Трамп заявляет о том, что счет жертвам в войне якобы уже идет на миллионы.
Трамп, Путин
Дональд Трамп анонсирует встречу с Владимиром Путиным / Коллаж Главред, фото facebook D.Trump, скрин с видео

Главное:

  • Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным
  • Счет жертвам в войне идет на миллионы, говорит Трамп

Избранный президентом США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Владимиром Путиным, чтобы договориться с ним об окончании войны в Украине.

"Одна из вещей, которую я хочу сделать, и быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно быстрее. Так что мы будем ждать этого, мы должны положить конец этой войне", - заявил избранный президент США в ходе публичного выступления в штате Аризона, которое транслировал телеканал FoxNews.

видео дня

Трамп при этом заявил, что счет жертвам в войне идет на миллионы и что она бы не началась, если бы на момент ее начала он занимал пост президента США.

Ранее, 19 декабря, Путин заявлял, что четыре года не общался с Трампом, готов к контактам и встрече с ним, но не знает, когда это может произойти.

Ранее сообщалось о том, что Трамп встретится с Путиным. Трамп не хочет выглядеть слабым, а Путин настроен максималистски, поэтому надежд на мирное соглашение мало.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев и Москва "готовы к переговорам", говорил специальный представитель администрации Трампа по Украине и России Кит Келлог. Как полагает чиновник будущей команды Трампа, новый президент США способен остановить войну.

Вопрос о мирных переговорах следует задавать России, а не Украине, сказал представитель украинского МИД Георгий Тихий. Если Москва не хочет мира, нужно ее к этому принудить, сообщал Главред.

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Що таке Fox News?

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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