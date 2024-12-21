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Трамп встретится с Путиным: в США раскрыли детали и назвали цели

Андрей Ганчук
21 декабря 2024, 02:11
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Трамп не хочет выглядеть слабым, а Путин настроен максималистски, поэтому надежд на мирное соглашение мало.
Трамп, Путин, Зеленский
Путин попытается подчинить Украину и Грузию, Киев против заморозки войны - WP / Коллаж: Главред

Главное из материала The Washington Post:

  • Встреча Трампа и Путина состоится в 2025 году
  • Путин попытается поймать Трампа в ловушку
  • Украина против заморозки войны

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и руководитель страны-агрессора России Владимир Путин встретятся в 2025 году. Оба будут стремиться к завершению российско-украинской войны на своих условиях, и надежд на мирное соглашение мало.

Какие цели у Трампа и Путина

В материале The Washington Post говорится, что оба "самопровозглашенных геополитических лидера" попытаются закончить войну на своих условиях.

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Согласно данным журналистов, Путин стремится к "большой сделке", которая оставит Украину в орбите Кремля, ослабит НАТО и укрепит положения России. Однако мирное соглашение вряд ли будет подписано, поскольку Путин настроен максималистски, а Трамп не хотел бы оказаться в слабой позиции.

Близкий к высокопоставленным дипломатам собеседник WP сказал, что Москва не настроена на компромисс, ведь российские оккупанты "уверенно продвигаются на востоке Украины, и никто не прогнозирует экономического краха".

"Я надеюсь, что Трамп не попадется в эту ловушку"

При этом Кремль может "проявить гибкость" в плане своих некоторых территориальных требований к Украине, но лишь в обмен на уступки в виде создания концепции будущей архитектуры безопасности Европы.

Гипотетический саммит Трампа и Путина может привести к разделению мира на сферы влияния, и тогда гарантировано "подчинение России" Украины и Грузии.

Если такой сценарий станет реальностью, НАТО будет ограничено в своей деятельности, а безопасность Европы попадет под угрозу.

"Я надеюсь, что Трамп не попадется в эту ловушку, потому что европейцы будут против этого возражать, и я думаю, что украинцы тоже", - говорит журналистам бывший высокопоставленный американский дипломат и эксперт по России.

Украина не сможет жить в состоянии замороженной войны

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Украина не сможет жить в состоянии замороженной войны.

"О вопросе прекращения огня. Мы должны понять, что не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идет о прекращении огня в любом конфликте, любой войне — люди знают, что будет после, чем все закончится. Надо знать, что будет завтра, чтобы сегодня делать прекращение огня. Иначе вы просто делаете замороженный конфликт. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности и сильная позиция", - объяснил позицию Киева украинский глава государства.

Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

По его словам, Европа должна участвовать в переговорах по завершению войны и быть единой ради достижения мира, а не приостановки боевых действий, как того хочет Путин.

"Мы все понимаем, что в январе президент Трамп увеличит усилия, направленные на окончание войны. От нас зависит, поддержит ли его Европа сильным, единым голосом", - подчеркивал Владимир Зеленский.

Переговоры Украины и России – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина вряд ли сейчас готова к переговорам. Украинский гарант акцентировал внимание на том, что для начала нужно обеспечить сильную позицию Киева, а потом запускать дипломатию.

Киев и Москва "готовы к переговорам", говорил специальный представитель администрации Трампа по Украине и России Кит Келлог. Как полагает чиновник будущей команды Трампа, новый президент США способен остановить войну.

Вопрос о мирных переговорах следует задавать России, а не Украине, сказал представитель украинского МИД Георгий Тихий. Если Москва не хочет мира, нужно ее к этому принудить.

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Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин The Washington Post война России и Украины мирные переговоры с Россией
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