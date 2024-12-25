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Трамп может побудить Путина к миру в Украине, но есть нюанс - Хара

Анна Косик
25 декабря 2024, 00:04
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Обсуждение важных для России экономических вопросов может склонить Путина к договоренностям с США по миру.
Трамп, Путин
Санкции являются весомым рычагом влияния на Путина / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что сказал Хара:

  • Трампу будет тяжело договориться с РФ о справедливом мире
  • США могут склонить Путина к миру путем снятия санкций
  • Украине важно сохранить за собой право на защиту и отвоевание всех территорий

Страна-агрессор Россия во главе с диктатором Владимиром Путиным не настроена на справедливый мир, зато хочет только уничтожения Украины. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По его словам, поэтому новоизбранный президент США Дональд Трамп вряд ли сможет достичь своих целей по реализации мирного плана, поскольку ценности и интересы США и РФ в этом вопросе расходятся.

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"Собственно поэтому можно говорить только о прекращении огня или замораживании конфликта, ну точно не об устойчивом, справедливом, длительном мире", - подчеркнул он.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

При этом следует учитывать фактор того, что экономика РФ сейчас переживает не лучшие времена из-за западных санкций. И именно обсуждение их применения с кремлевским диктатором может изменить позицию Кремля относительно мира.

"Поэтому я не думаю, что произойдет такая широкомасштабная нормализация, хотя понятно, что Трамп будет пытаться побудить Путина определенными вещами. И больше всего, чем он может побудить, это отменой определенных болезненных для России санкций", - добавил Хара.

Дипломат предполагает, что Путин действительно может быть готов на отказ от четырех украинских областей, которые сейчас временно находятся под контролем армии РФ.

"Ну, о Крыме, конечно, они молчат, в обмен на отмену санкций, поскольку это довольно больно бьет по российской экономике и похоже, что они находятся на грани экономического коллапса. Собственно, такая частичная нормализация может произойти, но широкомасштабной такой нормализации не может быть, пока Украина будет не соглашаться с новым статусом. Я имею в виду, мы можем молча признать, что не можем силой оружия освободить все территории и отложим это в будущее", - пояснил он.

В то же время для Украины сохранение права на вооруженную защиту и отвоевание временно оккупированных территорий является очень важным в условиях достижения мира.

"Это будет стратегическая ошибка Украины, если мы откажемся от нашего права на вооруженную защиту, на вооруженное освобождение наших территорий. Но понятно, что мы сейчас в довольно затруднительном положении, и сейчас пока у нас нет достаточно сил, чтобы выполнить такую задачу. И, собственно, если мы не будем признавать за Российской Федерацией незаконную оккупацию, аннексию украинских территорий, то понятно, тогда и просто-напросто эта война будет отложена, если не на несколько лет, то возможно там до следующего поколения. Надеюсь, что нет", - подытожил Хара.

Позиция Трампа относительно окончания войны в Украине

Напомним, Главред писал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Владимиром Путиным, чтобы договориться с ним об окончании войны в Украине.

Накануне, по информации СМИ, Трамп якобы направил послание президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его "рассмотреть прекращение огня и отказ от временно оккупированных Россией территорий".

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент США ясно дал понять, что намерен способствовать завершению войны в Украине. По мнению экспертов, основная цель мирного урегулирования - предотвратить возобновление конфликта, а не решать территориальные вопросы.

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Кто такой Александр Хара

Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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