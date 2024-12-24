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Волна поджогов в РФ растет: в Москве бросили "коктейль Молотова" в авто полиции

Даяна Швец
24 декабря 2024, 22:58
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Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано 172 подобных случаев.
коктейль Молотова, москва
В Москве пенсионер бросил коктейль Молотова в полицейскую машину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главред:

  • Пенсионер бросил "коктейль Молотова" в полицейскую машину в центре Москвы
  • Число поджогов в России достигло 50 за последние 12 дней

В центре Москвы мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейский автомобиль. Инцидент произошел вечером, сообщает российский Телеграм-канал Baza, известный своими связями с правоохранительными органами.

Задержанный оказался 65-летним россиянином, который, по данным прокуратуры РФ, якобы действовал по указаниям "телефонного мошенника", выдававшего себя за сотрудника полиции.

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В Москве произошел инцидент
В Москве произошел инцидент / фото: тг-канал Главред

Пропагандистский ресурс Mash уточнил, что мужчина носит фамилию Зелинский.

В тот же день в Серпухове, в торговом центре "Слава", произошел другой инцидент: пожилая женщина запустила фейерверк внутри здания, что повлекло сильное задымление. Как сообщают российские СМИ, пенсионерка, вероятно, также стала жертвой "телефонных мошенников".

Согласно подсчетам "Медиазоны", с 13 по 24 декабря в России произошло более 50 нападений на банки, полицейские автомобили и другие объекты. Больше всего атак зафиксировали 20 и 21 декабря.

Часть задержанных обвиняется в терроризме, что предусматривает максимальное наказание - пожизненное заключение, а еще 11 человек обвиняются в умышленном повреждении имущества.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано 172 подобных случая. Министерство внутренних дел РФ утверждает, что эти акты якобы организованы "зарубежными кураторами", которые якобы действуют с территории Украины.

Удары по Москве - что известно

Как сообщал Главред, несколько дней назад ГУР под Москвой взорвали военный самолет. По данным разведки, на аэродроме сдетонировала основная силовая установка судна стоимостью около 4,5 млн долл.

В то же время, по данным The Economist, Украина создает новую ракету, которая достанет до Москвы. Базовая версия "Трембиты" летит со скоростью 400 км/ч, а в разработке уже находится более крупная и мощная модель.

В свою очередь публицист Александр Сотник объяснил, почему Украина должна ударить по Москве. По мнению журналиста, массированный удар по Москве изрядно напугал бы россиян.

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"Рязанский сахар" и другие взрывы в России в 1999 году

"Рязанский сахар" - это общее название терактов, совершенных в России в период с 4 по 16 сентября 1999 года перед выборами Путина.

По наиболее распространенной версии, взрывы жилых домов в сентябре 1999 года были организованы российскими властями, в частности лично тогда еще премьер-министром Путиным, а также ФСБ. Взрывы были выгодны действующей власти и, наоборот, не выгодны чеченским бойцам.

Именно после взрывов Путин смог обеспечить себе повышение рейтинга и, как следствие, победу на президентских выборах 2000 года. Среди причин, по которым власть могла пойти на такой шаг, назывались желание усилить роль ФСБ в политической жизни России, а также необходимость оправдать Вторую чеченскую войну.

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