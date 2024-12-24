Волна поджогов в РФ растет: в Москве бросили "коктейль Молотова" в авто полиции

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано 172 подобных случаев.

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В Москве пенсионер бросил коктейль Молотова в полицейскую машину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Пенсионер бросил "коктейль Молотова" в полицейскую машину в центре Москвы

Число поджогов в России достигло 50 за последние 12 дней

В центре Москвы мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейский автомобиль. Инцидент произошел вечером, сообщает российский Телеграм-канал Baza, известный своими связями с правоохранительными органами.

Задержанный оказался 65-летним россиянином, который, по данным прокуратуры РФ, якобы действовал по указаниям "телефонного мошенника", выдававшего себя за сотрудника полиции.

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В Москве произошел инцидент / фото: тг-канал Главред

Пропагандистский ресурс Mash уточнил, что мужчина носит фамилию Зелинский.

В тот же день в Серпухове, в торговом центре "Слава", произошел другой инцидент: пожилая женщина запустила фейерверк внутри здания, что повлекло сильное задымление. Как сообщают российские СМИ, пенсионерка, вероятно, также стала жертвой "телефонных мошенников".

Согласно подсчетам "Медиазоны", с 13 по 24 декабря в России произошло более 50 нападений на банки, полицейские автомобили и другие объекты. Больше всего атак зафиксировали 20 и 21 декабря.

Часть задержанных обвиняется в терроризме, что предусматривает максимальное наказание - пожизненное заключение, а еще 11 человек обвиняются в умышленном повреждении имущества.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано 172 подобных случая. Министерство внутренних дел РФ утверждает, что эти акты якобы организованы "зарубежными кураторами", которые якобы действуют с территории Украины.

Удары по Москве - что известно

Как сообщал Главред, несколько дней назад ГУР под Москвой взорвали военный самолет. По данным разведки, на аэродроме сдетонировала основная силовая установка судна стоимостью около 4,5 млн долл.

В то же время, по данным The Economist, Украина создает новую ракету, которая достанет до Москвы. Базовая версия "Трембиты" летит со скоростью 400 км/ч, а в разработке уже находится более крупная и мощная модель.

В свою очередь публицист Александр Сотник объяснил, почему Украина должна ударить по Москве. По мнению журналиста, массированный удар по Москве изрядно напугал бы россиян.

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