Почему Украина должна ударить по Москве: эксперт раскрыл стратегический план

По мнению журналиста, массированный удар по Москве изрядно напугал бы россиян

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Украинским спецслужбам нужно нанести удары по Москве / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Украина должна ударить по Москве

Удары по столице РФ значительно ослабят страну-агрессора

Украинские дроны активно атакуют российские аэродромы, НПЗ и другие военные цели. Однако, чтобы ослабить и создать хаос внутри РФ, украинским спецслужбам нужно нанести удары по Москве. Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник во время чата на Главреде.

Он отметил, чтобы посеять панику среди россиян, то бить по Кремлю совсем не обязательно.

"Украина должна ударить по Москве. По Москве! По Москва-Сити, Госдуме, Белому дому в Москве, который на набережной, по центрам принятия решений (по Кремлю даже бить не надо), по Алабино, Кубинке, по Останкино, ВГТРК на улице Правды, по Октябрьскому полю, по Шаболовке, то есть по центрам пропаганды.", - рассказал публицист.

Смотрите видео чата с Александром Сотником, в котором он спрогнозировал, как удары по Москве повлияют на ход войны:

Сотник отметил, что массированный удар по Москве изрядно напугал бы россиян, которые до сих пор "не чувствуют войны на собственной шкуре".

"Они (россияне- ред.) там живут в тепле, и их ничего не касается. А надо, чтобы коснулось, чтобы к ним прилетело, чтобы у них под ногами задрожала земля, чтобы над их головой свистели ракеты... Вот после этого очень многое изменится.", - пояснил журналист.

Кроме этого Сотник напомнил, что в Москве есть три ТЭЦ по которым также можно нанести удары, чтобы "погрузить" столицу страны-агрессора РФ в темноту и холод.

"Нужно просто принять соответствующее решение и сделать это.", - подчеркнул спикер.

Удары вглубь РФ - новости по теме

Как сообщал Главред,18 декабря, в российском Ростове-на-Дону прозвучали мощные взрывы. Андрющенко написал о пожаре на территории завода Ростсельмаш, который занимается модернизацией бронетехники и ее ремонтом. Также местные сообщали об обломках в районе Ростаертрола - предприятия, производящего вертолеты.

Напомним, 14 декабря в Ульяновске взрыв разрушил железнодорожное полотно. Военная логистика оккупационной армии РФ претерпела очередное осложнение.

Кроме того, 14 декабря в городе Крымск Краснодарского края государства-агрессора России прямо на аэродроме был уничтожен истребитель Су-30. Накануне в городе Краснодар в результате пожара были выведены из строя три железнодорожных локомотива.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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