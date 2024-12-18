РФ сменила командование в Донецкой области: штурмы оккупантов стали более жестокими

Штурмы на Северском направлении выглядят иначе, чем на южных участках фронта.

https://glavred.info/ukraine/rf-zminila-komanduvannya-na-donechchini-shturmi-okupantiv-stali-zhorstokishimi-10623338.html Ссылка скопирована

РФ начала наступление на позиции ВСУ / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы Афанасьева:

Россияне уничтожают переправы и логистику ВСУ

Уровень подготовки врага резко вырос на фронте

Офицер 54-й отдельной механизированной бригады Александр Афанасьев сообщил, что на Северском направлении армия РФ штурмует большими группами со всех сторон.

"Мы обороняем этот участок более двух с половиной лет, почти тем же подразделением. Раньше Соледар, Бахмут и Северск были одной обороной. За два года Соледар и Бахмут стали оккупированными, а Северск еще держится. Поэтому враг хочет захватить Северск, решить проблему с северским "балконом". Сейчас изменилось командование врага, и оно очень грамотное. Оккупанты заменили командование 3-й армии, и мы почувствовали разницу от солдата до офицера. Россияне уничтожают наши переправы, логистику. Авиация врага доминирует. Река Северский Донец на севере затрудняет передвижение. Они пытаются зажать нас и ликвидировать Северский выступ. Мы держим свои позиции и стараемся остаться на них", - заявил он в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

На южных участках фронта командование вводит резервные и эвакуационные группы, усиливает направление дополнительными резервами. Из-за того, что изменилось военное командование РФ на этом направлении, россияне начали правильно и логично использовать силы и проводить штурмы. Продолжается пятый день штурмов. Афанасьев считает, что ВСУ смогут выстоять.

"Уровень подготовки врага вырос, их подразделения стали более слаженными. Они тренируются на полигонах, которые воспроизводят наши позиции. Россияне перебросили больше сил на направление. Взгляните на карты DeepState за 2022 год и сравните с 2024 годом - вы увидите мало изменений. Рано или поздно они должны были решить этот вопрос и уничтожить Северский выступ. Командование в курсе, командир 54-й бригады работает, как и все офицеры. Главное, чтобы высшее руководство понимало ситуацию в глобальном контексте каждый день", - добавил он.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

По его словам, штурмы на Северском направлении выглядят иначе, чем на южных участках фронта.

"Враг действует полномасштабно, на уровне отделения и взвода, с поддержкой бронетехники. Малыми группами они не работают, ведь их быстро уничтожают. Они перешли к военному формату, штурмуя большими группами с поддержкой бронетехники и танков. Штурмы начинаются утром, но враг активен и ночью. Больше атак происходит днем, поскольку пехоте, которая не была здесь раньше, проще приезжать на бронетехнике днем", - сообщил Афанасьев.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что аналитики сообщили о том, что бойцы ВСУ рискуют оказаться в окружении, а РФ "срезает" Времовский выступ. После захвата Благодатного россияне постоянно стягивают пехоту в село малыми группами. РФ продолжает штурмовые действия между Сторожевым и Макаровкой.

Украина потеряла половину захваченных территорий в Курской области. Операция ВСУ в Курской области РФ осложнилась из-за погодных условий и постоянных обстрелов. По состоянию на середину декабря известно, что украинские военные потеряли половину ранее контролируемых территорий.

Военный рассказал, что оккупанты получили новое задание в Донецкой области. На Времовском направлении враг хочет перерезать все пути снабжения, ведущие к восточной группировке ВСУ на Кураховском направлении. Поэтому сейчас оккупационные силы сосредоточились на Большой Новоселке.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред