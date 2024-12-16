Оккупанты в Крыму ожидают прорыва ВСУ: ситуация изменилась - АТЕШ

Оккупанты возводят фортификационные сооружения и укрепления из-за страха удара со стороны ВСУ.

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Враг ожидает продвижения ВСУ со стороны границы с Херсонщиной / Коллаж: Главред, фото: АТЕШ, Генштаб ВСУ

Что рассказали в "АТЕШ":

Возле Красноперекопска враг разместил наблюдательные пункты и блиндажи

Армия РФ ожидает попытки прорыва украинских сил

Во временно оккупированном Крыму оккупационные силы страны-агрессора России готовятся к атаке со стороны ВСУ. Это выяснили агенты "АТЕШ" во время разведки фортификационных сооружений на административной границе с Херсонщиной.

Выяснилось, что возле населенного пункта Красноперекопск вдоль канала оккупанты выставили огромное количество блиндажей и наблюдательных пунктов, чуть ли не на каждых 15 метрах, а также запаслись дровами.

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В "АТЕШ" отметили, что таким образом вражеская армия ожидает прорыва украинских сил. Однако партизаны отметили, что на самом деле удар будет нанесен оттуда, откуда никто не будет ожидать.

Подробная карта с местами размещения личного состава, техники, вооружений и каждого укрепления уже в руках Сил обороны Украины, поэтому, скорее всего, враг получит удар уже совсем скоро.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что морские беспилотники подразделения Военно-морских сил ВСУ ударили по газовым платформам, захваченным российскими оккупантами в Крыму.

Накануне в британской разведке сообщили, что украинские силы поразили элементы системы противовоздушной обороны С-400 во временно оккупированном Крыму.

Впоследствии аналитики Defense Express заявили, что существует вероятность, что для удара могли использовать как ракеты ATACMS, так и модернизированные украинские "длинные Нептуны".

Нептун / Инфографика: Главред

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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