Оккупанты в Крыму ожидают прорыва ВСУ: ситуация изменилась - АТЕШ

Что рассказали в "АТЕШ":
- Возле Красноперекопска враг разместил наблюдательные пункты и блиндажи
- Армия РФ ожидает попытки прорыва украинских сил
Во временно оккупированном Крыму оккупационные силы страны-агрессора России готовятся к атаке со стороны ВСУ. Это выяснили агенты "АТЕШ" во время разведки фортификационных сооружений на административной границе с Херсонщиной.
Выяснилось, что возле населенного пункта Красноперекопск вдоль канала оккупанты выставили огромное количество блиндажей и наблюдательных пунктов, чуть ли не на каждых 15 метрах, а также запаслись дровами.
В "АТЕШ" отметили, что таким образом вражеская армия ожидает прорыва украинских сил. Однако партизаны отметили, что на самом деле удар будет нанесен оттуда, откуда никто не будет ожидать.
Подробная карта с местами размещения личного состава, техники, вооружений и каждого укрепления уже в руках Сил обороны Украины, поэтому, скорее всего, враг получит удар уже совсем скоро.
Ситуация в Крыму - последние новости
Напомним, Главред писал, что морские беспилотники подразделения Военно-морских сил ВСУ ударили по газовым платформам, захваченным российскими оккупантами в Крыму.
Накануне в британской разведке сообщили, что украинские силы поразили элементы системы противовоздушной обороны С-400 во временно оккупированном Крыму.
Впоследствии аналитики Defense Express заявили, что существует вероятность, что для удара могли использовать как ракеты ATACMS, так и модернизированные украинские "длинные Нептуны".
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Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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