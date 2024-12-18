Армия РФ оккупировала Сонцовку в Донецкой области – DeepState

Россияне также продвинулись возле девяти населенных пунктов.

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Сонцовку контролирует армия РФ / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

Кратко:

Армия РФ оккупировала Сонцовку

Российские захватчики продвинулись возле девяти населенных пунктов

Российские военные оккупировали село Сонцовка Донецкой области. О захвате армией РФ населенного пункта в ночь на 18 декабря сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Сонцовку", - говорится в сообщении.

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По данным DeepState, россияне также продвинулись возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Возрождении.

Сонцовка на карте / deepstatemap

Отметим, Сонцовка – село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области. По данным переписи 2001 года население села составляло 795 человек.

Ситуация на фронте - последние новости

17 декбаря аналитики DeepState сообщили, что военные РФ захватили Анновку и продвинулись вблизи еще восьми населенных пунктов.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал, что оккупационная армия прорвалась за Кураховское водохранилище, что создало новую угрозу для украинской группировки на этом участке фронта.

Начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко сообщил, что армия России получила задание по перерезанию путей коммуникации ВСУ в районе Великой Новоселки в Донецкой области.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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