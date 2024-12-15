Удар по логистике: в России взорвали железнодорожное полотно - ГУР

Взрыв произошел в железнодорожном районе Ульяновска, на участке недалеко от реки Свияга.

https://glavred.info/world/udar-po-logistike-v-rossii-vzorvali-zheleznodorozhnoe-polotno-gur-10622678.html Ссылка скопирована

Взрыв в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главные тезисы:

В России взорвали железнодорожное полотно

11 декабря в Брянске сгорели два магистральных тепловоза

Процесс ослабления объектов логистики РФ продолжается

В Ульяновске взрыв разрушил железнодорожное полотно. Военная логистика оккупационной армии РФ претерпела очередное осложнение. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки Украины.

Отмечается, что вчера, 14 декабря, в железнодорожном районе Ульяновска, на участке недалеко от реки Свияга, в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода произошел взрыв, который повредил железнодорожное полотно.

видео дня

В ГУР также добавили, что 13 декабря, в городе Краснодар пожар вывел из строя три локомотива, а 11 декабря в Брянске сгорели два магистральных тепловоза.

"Процесс ослабления объектов логистики, которые Россия использует для ведения геноцидной войны против Украины, продолжается", - отметили в ГУР.

В России взорвали железнодорожное полотно - видео:

Взрывы в РФ - что известно

Как сообщал Главред, в городе Орел в стране-агрессоре России в ночь с 13 на 14 декабря прогремела серия мощных взрывов. Россияне жалуются на попытку удара по местной нефтебазе.

В ночь на 12 декабря, около полуночи, сразу в двух городах Российской Федерации - Курске и Грозном также прозвучали сильные взрывы. БПЛА, возможно, атаковали здание второго полка МВД Чечни в Грозном.

Кроме того, в ночь на 7 декабря, город Майкоп, столица Республики Адыгея, подвергся атаке дронов. Вероятной целью атаки мог быть аэродром "Ханская", расположенный в 410 км от линии фронта.

Читайте также:

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред