Удар по логистике: в России взорвали железнодорожное полотно - ГУР

Главные тезисы:
- В России взорвали железнодорожное полотно
- 11 декабря в Брянске сгорели два магистральных тепловоза
- Процесс ослабления объектов логистики РФ продолжается
В Ульяновске взрыв разрушил железнодорожное полотно. Военная логистика оккупационной армии РФ претерпела очередное осложнение. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки Украины.
Отмечается, что вчера, 14 декабря, в железнодорожном районе Ульяновска, на участке недалеко от реки Свияга, в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода произошел взрыв, который повредил железнодорожное полотно.
В ГУР также добавили, что 13 декабря, в городе Краснодар пожар вывел из строя три локомотива, а 11 декабря в Брянске сгорели два магистральных тепловоза.
"Процесс ослабления объектов логистики, которые Россия использует для ведения геноцидной войны против Украины, продолжается", - отметили в ГУР.
В России взорвали железнодорожное полотно - видео:
Взрывы в РФ - что известно
Как сообщал Главред, в городе Орел в стране-агрессоре России в ночь с 13 на 14 декабря прогремела серия мощных взрывов. Россияне жалуются на попытку удара по местной нефтебазе.
В ночь на 12 декабря, около полуночи, сразу в двух городах Российской Федерации - Курске и Грозном также прозвучали сильные взрывы. БПЛА, возможно, атаковали здание второго полка МВД Чечни в Грозном.
Кроме того, в ночь на 7 декабря, город Майкоп, столица Республики Адыгея, подвергся атаке дронов. Вероятной целью атаки мог быть аэродром "Ханская", расположенный в 410 км от линии фронта.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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