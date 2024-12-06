В оккупированной Керчи прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке дронов

Кратко:
- В оккупированной Керчи местные жители слышали взрывы в районе судостроительного завода
- Также они видели зарево в микрорайоне Аршинцево
- В российском минобороны жалуются на атаку дронов и безэкипажных катеров
В Керчи во временно оккупированном Крыму утром в пятницу, 6 декабря, прогремели взрывы. Местные жители слышали звуки взрывов в районе судостроительного завода, также они видели зарево в микрорайоне Аршинцево.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Также сообщается о якобы попытке прорыва украинских морских дронов в Керченском проливе.
"В Керчи гремит в районе судостроительного завода "Залив" и какое-то зарево видно в Аршинцево. Как сообщают подписчики, в Керченском проливе совершают прорыв украинские морские дроны. Z-военные пытаются их уничтожить с моря, с берега и с воздуха", - говорится в сообщении Telegram-канала.
При этом в Минобороны страны-агрессора России жалуются, что по состоянию на 06:00 утра по киевскому времени (07:00 по московскому) над Крымом якобы был сбит один дрон. Также в российском минобороны говорят, якобы российские оккупанты "уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые направлялись курсом к Крымскому полуострову".
Взрывы в Крыму - последние новости
Ранее Главред сообщал, что ГУР поразило еще три РЛС оккупантов в Крыму - стали известны подробности. Украинские воины поразили одну радиолокационную станцию "Каста-2е2" и две РЛС "Подлет".
Напомним, в Forbes узнали детали удара по целям РФ в Крыму. Как пишет Forbes, во время обстрела 29 ноября использовали разнообразную комбинацию боеприпасов. В частности, использовали крылатые ракеты Storm Shadow, зенитно-ракетные комплексы C-200, переоборудованные на дальнобойное оружие класса "земля-земля", ударные беспилотники ГУР, а также баллистические ракеты неустановленного типа, пишет издание.
Также ранее военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, кто может уничтожить Крымский мост. ВСУ делают так, чтобы Россия не могла использовать Крым в военных целях.
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