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Силы ПВО сбили 32 дрона из 53-х: РФ атаковала Киев и еще пять областей

Анна Ярославская
6 декабря 2024, 07:36
206
Вражеские БПЛА были зафиксированы в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.
Атака дронов
Оккупанты запустили по Украине более 50 дронов / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, Силы обороны Юга

Кратко:

  • Ночью Киев отбивал атаку вражеских дронов
  • Силы ПВО сбили 32 из 53 дронов в шести областях

В ночь на 6 декабря российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Киев дронами. Силами обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, угрожавших с столице Украины.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, ввражеские дроны заходили на Киев волнами, в большинстве случаев - единичными целями и по разным направлениям.

видео дня

Воздушная тревога в городе за ночь объявлялась дважды и продолжалась 4 часа.

По предварительным данным, в городе зафиксировано падение дрона, но обошлось без серьезных разрушений и пострадавших.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Дроны "Шахед" - что о них известно / Инфографика: Главред

Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 6 декабря 2024 года (с 20:00 5 декабря) армия РФ атаковала Украину 53 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.

По состоянию на 07:00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты 32 вражеских БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

16 беспилотников локационно потеряны, два - полетели в направлении Беларуси.

Силы ПВО сбили 32 дрона из 53-х
Силы ПВО сбили 32 дрона из 53-х / t.me/kpszsu

Атаки дронов на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 2 декабря Силы обороны уничтожили около двух десятков вражеских беспилотников, которые угрожали Киеву. Воздушная тревога в столице продолжалась четыре с половиной часа. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Всего в ночь на 2 декабря российские оккупанты атаковали Украину 110-ю ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками других типов, 52 дрона удалось сбить, 50 - были локационно потеряны.

Ранее полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан рассказал, что страна-агрессор Россия использует для атак на Украину дроны-камикадзе "Шахед". Поскольку их дальность составляет около 1500 километров, то они могут накрыть всю Украину. Но куда именно БПЛА могут достать, зависит от точки пуска.

Другие новости:

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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