Состав РФ пустили по откос: на юге украинский спецназ взорвал 40 цистерн – СМИ

Разведывательной группой специального назначения проведена диверсия на железной дороге.

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Взорван состав с ГСМ россиян / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Уничтожены 40 вражеских цистерн горючего на $4 млн

Состав поразили реактивными снарядами М-142 Himars

Силы обороны Украины провели операцию по уничтожению логистики российских оккупационных войск на захваченных территориях Запорожской области.

В результате уничтожены 40 вражеских цистерн горючего на $4 млн. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.

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По его данным, разведывательной группой специального назначения проведена диверсия на железной дороге путём подрыва фугаса на железнодорожном пути участки Камыш Заря - Верхний Токмак во время прохождения по ней железнодорожного эшелона с ГСМ.

В результате перевернулся состав, предназначавшийся для обеспечения войск оккупантов, что привело к значительному повреждению полотна, остановке поезда и сходу с рельсов нескольких вагонов с опрокидыванием.

"После этого средствами огневого поражения были нанесены удары по голове и хвосту поезда с целью предотвращения эвакуации уцелевших цистерн с последующим поражением уцелевшего остатка двумя реактивными снарядами М-142 Himars", - рассказал источник в спецслужбе.

Он уточняет, что в результате был уничтожен эшелона с ГСМ, приостановлено обеспечение оккупантов топливом и выведена из строя железнодорожной инфраструктуры, используемая оккупантами.

После выполнения задания группа вернулась на контролируемую Силами обороны Украины территорию, добавил источник.

Смотрите видео - состав РФ с ГСМ уничтожили на Запаорожье:

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в Луганске взорвали авто вместе с военным-оккупантом. Внутри взорванной машины находился офицер российской оккупационной армии, сообщили в ГУР.

Как сообщал Главред, в центре Луганска взорвался автомобиль. В нем находились российские солдаты.

Напомним, ранее под Москвой застрелили 44-летнего офицера ГРУ Никиту Кленкова. Заместитель командира Центра подготовки Сил Спецопераций Вооруженных сил РФ, который недавно вернулся с войны против Украины, выехал из собственного дома в направлении Пятницкого шоссе. Возле выезда из села Меленки неизвестные открыли огонь по его автомобилю, в результате чего Кленков скончался на месте.

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Что известно о HIMARS HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

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