В центре Луганска взорвался автомобиль: вероятно, ликвидирован майор РФ

В результате взрыва были повреждены УАЗ и легковой автомобиль.

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В центре Луганска взорвалось авто / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В пятницу, 18 октября, в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль, в котором находились российские солдаты. Вероятно, ликвидирован российский майор. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук и Следком РФ.

Согласно информации ASTRA, в центре Луганска взрыв повредил автомобиль УАЗ и еще одно легковое транспортное средство. По неподтвержденным данным, в УАЗе находились оккупанты. За рулем, вероятно, находился майор армии РФ Дмитрий Первуха.

Очевидцы в социальных сетях предполагают, что причиной взрыва могло стать срабатывание гранаты, однако точная причина пока не установлена. Следственный комитет страны-агрессора сообщил, что в результате взрыва погиб мужчина, а также пострадала женщина.

видео дня

В то же время следователи РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом, однако не уточнили, по какой статье оно ведется.

Представитель УДА "Юг" Сергей Братчук утверждает, что во время взрыва был ликвидирован российский майор Дмитрий Первуха. Он был начальником штаба по службе войск и безопасности военной службы воинской части 53847.

Смотрите видео с автомобилем после взрыва в Луганске:

Автомобиль после взрыва / Фото: скриншот

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Ликвидация россиян - последние новости

Напомним, 16 октября под Москвой застрелили 44-летнего офицера ГРУ Никиту Кленкова. Заместитель командира Центра подготовки Сил Спецопераций Вооруженных сил РФ, который недавно вернулся с войны против Украины, выехал из собственного дома в направлении Пятницкого шоссе. Возле выезда из села Меленки неизвестные открыли огонь по его автомобилю, в результате чего Кленков скончался на месте.

Также 4 октября во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился "начальник физической охраны" Запорожской АЭС Андрей Короткий. Он был коллаборационистом, причастным к организации военных преступлений и репрессий против украинцев во время оккупации.

Как сообщал Главред, в Коломне Московской области Главное управление разведки Минобороны Украины ликвидировало полковника армии РФ Алексея Коломейцева. Он возглавлял 924-й центр беспилотной авиации и отвечал за подготовку операторов дронов, в частности беспилотников Shahed.

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