Участвовал в военных преступлениях РФ: в Энергодаре взорвали 'начальника охраны' ЗАЭС

В ГУР показали кадры взрыва автомобиля коллаборанта, "начальника физической охраны" ЗАЭС Андрея Короткого во временно оккупированном Энергодаре.

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В Энергодаре взорвали "начальника охраны" ЗАЭС / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

4 октября 2024 года около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился Андрей Короткий, "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что Короткий был коллаборационистом, причастным к организации военных преступлений и репрессий против украинцев в оккупации.

Смотрите видео момента взрыва автомобиля коллаборанта в Энергодаре:

видео дня

Фото: скриншот

После захвата ЗАЭС он добровольно сотрудничал с российскими оккупантами, предоставив им списки работников станции с их персональными данными, указав на лиц с проукраинской позицией.

"Участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских лиц временно оккупированного Энергодара", - говорится в сообщении ГУР.

Разведка отмечает, что Короткий активно организовывал мероприятия в поддержку российской армии и как член партии "Единая Россия" возглавлял так называемый "совет депутатов" в Энергодаре.

"ГУР МО Украины напоминает - каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", - резюмировали в разведке.

Что известно о запорожской АЭС / Инфографика: Главред

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Ситуация в Энергодаре - что известно о провокациях РФ на ЗАЭС

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия нанесла удар по подстанции, обесточив одну из линий питания оккупированной Запорожской АЭС, сообщает Минэнерго. В результате атаки станция снова оказалась на грани блэкаута.

МАГАТЭ сообщает, что подстанция возле контролируемой РФ ЗАЭС, вероятно, была атакована дроном.

Риск ядерного инцидента на Запорожской атомной станции остается высоким и может стать крупнейшим источником радиации в Европе и мире. Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН подчеркнул, что Формула мира учитывает ядерную безопасность, и российские войска должны покинуть ЗАЭС.

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