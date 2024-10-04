Участвовал в военных преступлениях РФ: в Энергодаре взорвали 'начальника охраны' ЗАЭС

4 октября 2024 года около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился Андрей Короткий, "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что Короткий был коллаборационистом, причастным к организации военных преступлений и репрессий против украинцев в оккупации.
Смотрите видео момента взрыва автомобиля коллаборанта в Энергодаре:
После захвата ЗАЭС он добровольно сотрудничал с российскими оккупантами, предоставив им списки работников станции с их персональными данными, указав на лиц с проукраинской позицией.
"Участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских лиц временно оккупированного Энергодара", - говорится в сообщении ГУР.
Разведка отмечает, что Короткий активно организовывал мероприятия в поддержку российской армии и как член партии "Единая Россия" возглавлял так называемый "совет депутатов" в Энергодаре.
"ГУР МО Украины напоминает - каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", - резюмировали в разведке.
Успешные операции ГУР
В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.
В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.
8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.
Ситуация в Энергодаре - что известно о провокациях РФ на ЗАЭС
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия нанесла удар по подстанции, обесточив одну из линий питания оккупированной Запорожской АЭС, сообщает Минэнерго. В результате атаки станция снова оказалась на грани блэкаута.
МАГАТЭ сообщает, что подстанция возле контролируемой РФ ЗАЭС, вероятно, была атакована дроном.
Риск ядерного инцидента на Запорожской атомной станции остается высоким и может стать крупнейшим источником радиации в Европе и мире. Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН подчеркнул, что Формула мира учитывает ядерную безопасность, и российские войска должны покинуть ЗАЭС.
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