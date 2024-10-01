На грани блэкаута: РФ атаковала подстанцию и обесточила линию питания ЗАЭС

Страна-агрессор Россия атаковала подстанцию и обесточила линию питания оккупированной Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минэнерго.
Отмечается, что в результате российской атаки на магистральную подстанцию обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Станция снова оказалась на грани блэкаута.
"Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Также известно, что энергетики работают над ликвидацией последствий вражеского обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной АЭС.
Кто такой Герман Галущенко?
Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".
Ситуация на ЗАЭС - что известно
Напомним, ранее пресс-служба МАГАТЭ сообщала, что одна из подстанций возле контролируемой РФ Запорожской АЭС, вероятно, подверглась атаке дроном.
Также известно, что во время своей 68-й сессии 65 голосами Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине". Как утверждается в резолюции, украинские атомные станции, среди которых и Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский оценил потенциальную возможность возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины, отметив, что одних только политических шагов в этом процессе мало.
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