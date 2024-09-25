Польша 'немедленно вмешается': Дуда сделал заявление на фоне угрозы ударов по АЭС

Существует риск атак на Ровенскую и Хмельницкую электростанции, заявил Анджей Дуда.

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Что будет делать Польша, если Россия атакует украинские АЭС - ответ Дуды / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Опасность ударов России по украинским атомным электростанциям реальна, Польша немедленно вмешается в случае таких атак и вызовет экспертов. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в США, пишет РАР.

Во время общения с журналистами Дуда прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах России атаковать украинские АЭС с помощью государств-сателлитов и отключить их от энергосети. Польский президент напомнил, что Россия ранее уже осуществляла атаки на Запорожскую и Чернобыльскую АЭС, однако "к счастью, ядерной катастрофы не было".

"Есть риск атак на другие электростанции - Ровенскую или Хмельницкую - и мы должны это учитывать. Если будут атаки, мы должны будем немедленно вмешаться и вызвать экспертов", - подчеркнул Дуда. видео дня

Кто такой Анджей Дуда Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.

Ядерный удар РФ по Украине - последние новости

Напомним, вечером 25 сентября лидер России Владимир Путин анонсировал изменения в ядерную доктрину, которые предусматривают возможность ядерной атаки на неядерные государства, получающие поддержку от ядерных стран. В частности, Кремль предлагает считать агрессию против России или Беларуси основанием для ядерного удара.

Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС остается высоким. Он также предупредил, что любая атака на ядерные реакторы угрожает не только Украине, но и другим странам.

Типы ядерного оружия / Инфографика: Главред

Ранее аналитики в комментарии для издания WP отмечали, что Россия может прибегнуть к ядерным мерам или прямому нападению на страны НАТО только в случае, если Путин почувствует, что существованию России угрожает серьезная опасность, и посчитает, что у него нет других вариантов.

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