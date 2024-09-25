"Надо масштабировать войну в РФ": в ОП назвали 3 способа, как предотвратить удары России по АЭС

Россию от таких ударов лучше всего может остановить только принуждение. Украине сейчас стоит сконцентрироваться на нескольких шагах.

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В ОП назвали 3 способа, как предотвратить удары России по АЭС/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин, минобороны РФ

Чтобы предотвратить удары страны-агрессора России по украинским атомным электростанциям, нашему государству нужно сосредоточиться на воплощении в жизнь трех составляющих. Но самым эффективным в этом плане может быть только принуждение, ведь только так можно влиять на РФ.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина. Он отметил, что Россия ведет войну против гражданского населения и для того, чтобы больше всего навредить украинцам, хочет тотально уничтожить энергетику нашего государства. По словам Подоляка, россияне могут бить не по самим АЭС, а по подстанциям возле них, чтобы уничтожить возможность передавать электроэнергию в общую сеть.

"И поэтому, безусловно, Россия такие планы разрабатывает. Это очевидно, мы же видим, что они постоянно ищут дополнительные геноцидные инструменты. Я подчеркиваю геноцидные, потому что это сознательное действие, направленное на то, чтобы лишить людей возможности использовать электроэнергию, отопление и так далее", - подчеркнул советник главы Офиса президента. видео дня

Он назвал три составляющие, которые могут помочь предотвратить удары страны-агрессора России по украинским АЭС:

публичность - важно публично говорить о терроре, который осуществляет РФ, и юридически зафиксировать состав преступления, которое Россия планирует совершить;

усиление ПВО - важно настаивать на существенной поставке систем противовоздушной обороны и ракет к ним;

давление через МАГАТЭ, а также другие организации, которые имеют влияние на рынок ядерных технологий (в частности, речь идет также и об Индии и Китае).

В то же время Подоляк отметил, что Россию эффективно можно остановить только принуждением. А для этого, в частности, нужно увеличивать масштабы войны на территории РФ.

"Но давайте здесь будем откровенными, РФ остановит только принуждение. То есть сила, то есть, еще раз, существенный рост количества вреда, который Украина может наносить на территории РФ. То есть существенное увеличение масштабов войны на территории России. Для этого необходимы новые соответствующие инструменты, вы об этом прекрасно знаете", - сказал Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Может ли РФ ударить по украинским АЭС - последние новости

Ранее сообщалось, что Россия во время атаки ночью пыталась сымитировать удар по АЭС. Российские оккупанты во время ночной атаки 22 сентября выпустили еще один "Шахед" над Хмельницкой АЭС. Дрон был зафиксирован неподалеку от промышленной площадки станции. В "Энергоатоме" убеждены, что таким образом враг пытался "сымитировать" удар по станции. Предыдущий пролет иранского БПЛА фиксировался над станцией во время атаки 12 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ планирует атаковать 3 украинские АЭС. По его словам, такие попытки могут состояться уже этой зимой. Он отметил, что у Украины есть такая информация и есть доказательства.

Также ранее сообщалось, что Россия готовит массированные удары по новым целям при поддержке Китая. Такие удары будут предусматривать атаки на распределительные устройства АЭС и подстанции передачи. По словам Зеленского, Россия фотографировала украинские АЭС с помощью китайских спутников и может готовить по этим объектам удары. Также президент Украины обвинил Китай в помощи усилиям агрессора.

Ранее сообщалось, что украинцев предупреждают об отключении АЭС. Эксперт по энергетике Сергей Дяченко рассказал, что в случае отключения АЭС от энергосистемы придется переходить на аварийные отключения света.

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