Украина может начать контрнаступление в 2025 году, но есть два условия - WP

Ближайшие месяцы будут очень сложными для Украины, ведь она будет продолжать оборонять свои позиции и восстанавливать разрушенную энергетическую инфраструктуру.

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Украина может начать контрнаступление в 2025 году, но есть два условия/ коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Украинские военные могут начать контрнаступление в 2025 году, однако для этого есть несколько условий. Такое контрнаступление станет возможным, если наше государство увеличит мобилизационные возможности, а западные партнеры будут предоставлять больше оружия и в более короткие сроки.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут в своей статье для The Washington Post. По его мнению, защитники Украины могли бы начать контрнаступление при условии наращивания мобилизации и ускоренных поставок западного вооружения.

Он отметил, что украинцы сейчас ведут самую тяжелую часть войны. Ближайшие месяцы будут очень сложными для Украины, ведь она будет продолжать оборонять свои позиции и восстанавливать разрушенную и поврежденную энергетическую инфраструктуру. Поэтому, по словам Бута, очень важно, чтобы Запад не пошатнулся в своей поддержке Украины.

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"Впереди нас ждут тяжелые месяцы, пока Украина изо всех сил пытается удержать свои линии фронта и восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру. Запад должен показать, что не дрогнет в своей поддержке. Украинцы, которые несут на себе основное бремя этого ужасного конфликта, определенно не колеблются", - написал Макс Бут.

В то же время он обратил внимание, что Украине важно также самостоятельно учиться обеспечивать себя техникой и вооружением, ведь помощь от других государств может быть нестабильной.

Также Бут отметил, что США должны предоставить разрешение Украине бить вглубь страны-агрессора России американским оружием, ведь это поможет сдерживаться российских оккупантов и позволит Украине перейти в активное контрнаступление в будущем году.

Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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В Politico отмечали, что Белый дом нашел "обходной путь", чтобы продолжить предоставлять оружие Украине. Но таким способом Вашингтон может предоставить Украине только те виды вооружения, которые уже были в предыдущих пакетах помощи.

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