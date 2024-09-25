'Большая территория заражена': к каким последствиям привел взрыв ракеты 'Сармат'

Путин не посещает регулярные испытания ракеты "Сармат", ведь у него есть страхи.

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К чему привел взрыв ракеты "Сармат" / коллаж: Главред, фото: Planet Labs, скриншот: видео

Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап заявил, что российская ракета "Сармат", которая на днях взорвалась во время испытаний, нанесла сильный удар по российскому "имперскому величию".

Он также заявил, что это уже не первое испытание ракеты "Сармат" россиянами, поскольку они это делают регулярно. Криволап отметил, что российский диктатор Путин ни разу не посетил эти испытания, поскольку боится за свою безопасность.

"Такую окраску облака при взрыве дает только окислитель, а именно азотная кислота. А то, что привело к утечке топлива и такому возгоранию, говорит о падении имперского величия РФ. Ведь там несколько систем защиты, которые дублируют друг друга и которые должны предотвращать подобные ситуации. Но они не сработали", - пояснил эксперт в эфире телеканала Freedom. видео дня

Подобные катастрофы уже случались в 60-х годах прошлого века, но тогда было начало ракетостроения и с тех пор этого не повторялось поэтому эта авария является уникальной.

"Я думаю, там очень много погибших на самом деле. И вокруг - достаточно большая территория заражена. Мы еще не все видим, потому что азотная кислота действует не очень быстро, она влияет постепенно", - констатировал он.

Что известно о ракете "Сармат" / Инфографика: Главред

Напомним, что ядерная ракета "Сармат" взорвалась на полигоне в России. Российские силы ядерного сдерживания потерпели неудачу во время новых испытаний межконтинентальной баллистической ракеты РС-28. На изображениях видно большую воронку, которая образовалась в результате падения ракеты.

В результате атаки дронов по Тверской области страны-агрессора России был поражен секретный объект в поселке Октябрьский, где могла быть ядерная ракета "Сармат". Местные жители начали эвакуироваться, опасаясь, что в случае детонации их села могут быть разрушены.

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