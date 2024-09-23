С 'Кинжалов' на 'Искандеры': Криволап раскрыл новую стратегию ракетных ударов РФ

Украина должна готовиться к новым атакам, поскольку защититься от баллистики можно только в местах, где есть Patriot или SAMP/T, подчеркнул Константин Криволап.

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Россия усиливает производство баллистических ракет для новых атак / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Россия переключила свои ресурсы на увеличение производства баллистических ракет, в частности "Искандер-М". В то же время возможности врага в применении ракет "Кинжал" значительно уменьшились. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

По его словам, недавно Россия снарядила три Ту-95 шестью ракетами и держала их в боевой готовности почти десять дней. Обычно процесс снаряжения происходит так: два самолета из Оленья летят в Энгельс, где их оснащают ракетами, а затем возвращаются обратно, откуда другие самолеты идут на заправку.

"Также прилетал Ил-76, который регулярно поставляет для Ту-95 ракеты Х-101. Было около 12-14 рейсов. Каждый из этих Ил-76 привозит где-то 7-8 ракет, а это означает, что они сейчас начнут цеплять на боевые самолеты примерно 8 ракет. И, наверное, ситуация была бы совсем другой, если бы у них было бы больше объемов производства и возможностей прицепить больше ракет", - отметил Криволап.

Авиационный эксперт заметил, что значительно снизились возможности россиян использовать ракеты "Кинжал". Из 10-12 МиГ-31К, способных нести эти ракеты, в прошлом году один самолет был уничтожен, у другого сгорел двигатель, были инциденты и с остальными российскими самолетами.

Кроме этого, после удара по Саваслейке почти прекратились тревоги, связанные со взлетом МиГ-31К.

"Фиксировались угрозы баллистического удара - ракеты Искандер, но таких угроз от МиГ-31К, когда вся экономика останавливалась, мы больше не видим. Когда были крайние удары по Украине с участием МиГ-31К и ракет Кинжал, больше трех самолетов не взлетало, и больше трех ударов Кинжалами не было. Два раза применялось по три Кинжала, но не более", - рассказал Криволап.

Какими ракетами Россия атакует Украин / Инфографика: Главред

Сейчас россияне, как утверждает эксперт, сосредотачивают усилия на увеличении производства баллистических ракет, в частности "Искандер-М". Криволап подчеркнул, что важно готовиться к новым атакам, поскольку защититься от этих ракет можно только в местах, где есть соответствующие системы ПВО, такие как Patriot или SAMP/T.

"Наши западные партнеры уже полгода обещают нам передать дополнительные единицы таких установок, но пока таких поставок нет. В последнее время средства ПВО нам передавали только немцы", - добавил он.

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, каким оружием могла быть атакована военная база в Торопце:

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, военный эксперт Роман Свитан заявил, что Россия может готовить новый ракетный удар по Киеву в ближайшие полторы-две недели. Вероятнее всего удар готовят на 25 сентября, когда украинская делегация будет в ООН.

В воскресенье, 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами. Министерство внутренних дел Украины сообщило, что было нанесено 6 ударов, в результате которых повреждены жилые дома, загорелись припаркованные автомобили.

Как сообщал Главред, 21 сентября министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Россия готовится нанести удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины. Атаки на эти объекты могут привести к высокому риску ядерного инцидента с глобальными последствиями.

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