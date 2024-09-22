Удары дальнобойным оружием по РФ: почему на самом деле Запад оттягивает решение

ATACMS с кассетными боеголовками способны нанести серьезный ущерб российским территориям.

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Для чего ВСУ разрешение США на дальнобойные удары / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Директор по военным наукам Королевского института объединенных служб Мэтью Сэвилл заявил, что влияние дальнобойных ударов на войну может быть "ограниченным", но это не значит, что ракеты не приносят пользы Украине.

Это все указывает на рискованность риторики президента Владимира Зеленского в отношении западных союзников и критики их ограничений на использование дальнобойного оружия. Хотя такая позиция может быть воспринята как обвинение в трусости, успешная реализация этой стратегии может принести Украине значительные политические дивиденды, пишет CNN.

Среди экспертов существуют разные мнения относительно реальной эффективности дальнобойных ракет. Согласно данным разведки США, примерно 90% российских самолетов, которые запускают многочисленные управляемые авиационные бомбы (КАБ), расположены на расстоянии более 300 километров от границы Украины, что выходит за пределы действия ракет ATACMS. Недавно Россия также переместила самолеты с двух баз ближе к границе дальше на восток, что может уменьшить их уязвимость.

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Сэвилл считает, что многие цели, возможно, были перемещены вглубь территории России, что ограничивает влияние украинских дальнобойных ударов. Однако ракеты, такие как Storm Shadow, все еще могут оказаться эффективными для поражения военных штабов и складов боеприпасов, которые остаются в досягаемости. Например, аэродромам, и по оценкам Института изучения войны (ISW), 15 российских аэродромов попадают в радиус действия этих ракет.

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Эксперт Джордж Баррос отмечает, что даже публичные дебаты на тему использования дальнобойного оружия уже заставили Россию переместить свои самолеты дальше от границы, что может уменьшить количество бомбардировок и предоставить Вооруженным Силам Украины ценное время для подготовки к возможным атакам. Он подчеркивает, что позволив удары по российским позициям в радиусе 300 километров, союзники заставили Россию переосмыслить риски, связанные с переброской войск и техники.

Что известно об ATACMS / Инфографика: Главреда

Баррос также обнаружил по крайней мере 200 потенциальных целей в пределах действия ATACMS, включая воинские части, склады горючего, оружия и даже штабы российских военных округов. Сэвилл считает, что ATACMS могут серьезно повредить российские радары и системы противовоздушной обороны. Если удастся "пробить дыру" в этих системах, украинские беспилотники смогут эффективнее действовать в глубине российской территории.

Кроме того, радиус действия ракет может быть расширен, если их запускать с украинских позиций в Курской области. Это открывает новые возможности для стратегических ударов по российским войскам и инфраструктуре, повышая шансы Украины на успешные контратаки и восстановление своих территорий.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

Напомним, что генерал США раскрыл, когда Украина получит разрешение на удары вглубь РФ. Петреус заявил, что возможно США объявят о нем в ближайшее время, однако в России до сих пор остается большое количество целей, по которым наша страна может наносить удары.

Военнослужащий раскрыл, как ВСУ планируют удары по РФ. Иван Тимочко рассказал, если будут разрешения на применение оружия наших союзников, тогда, конечно, масштабирование планов увеличится.

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