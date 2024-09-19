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Военнослужащий раскрыл, как ВСУ планируют удары по РФ: какие объекты под угрозой

Юлия Закрепа
19 сентября 2024, 18:38
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Украине необходима помощь партнеров не только на уровне предоставления оружия или разрешений на применение.
Военнослужащий раскрыл, как ВСУ планируют удары по РФ: какие объекты под угрозой
ВСУ новые атаки по России / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, от чего зависит планирование нанесения ударов по военным объектам врага.

"Я не скажу, что Украина разрабатывает, потому что такие планы нанесения ударов уже разработаны, и они если и будут совершенствоваться, то в условиях определенных изменений. Если будут разрешения на применение оружия наших союзников, тогда, конечно, что масштабирование планов увеличится. Потому что планы ударов есть, но большинство из них, к сожалению, в теории, с учетом того, что мы говорим, не хватает материального, технического ресурса для их воплощения, планы есть. Потому что даже удар по какому-то арсеналу или складу - это огромная, кропотливая работа, которая предшествует этому удару и иногда в промежутке времени и месяцев. Потому что это надо разведать, где находится склад, определить момент, когда на нем есть наибольшее накопление боекомплекта. Проверить, что это действительно не бутафорское, скажем, оборудование, а действительно боевое. Нужно обойти системы противовоздушной обороны, сохранить эту операцию в режиме секретности. Быстро нанести удар, то есть получить даже у себя в структуре ряд согласований, получить пути пролета в своей системе противовоздушной обороны или беспилотникам, или ракетам, в зависимости, что используется и какая номенклатура", - рассказал он в эфире телеканала "Еспресо".

Иван Тимочко отметил, что помощь партнеров в этом направлении нужна не только на уровне предоставления оружия или разрешений на применение.

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"Второй момент также будет еще зависеть от того, насколько не то, что нам союзники будут давать разрешения, или не будут давать, насколько мы будем совместимы с ними в плане разведданных и готовности противодействовать вражеским ударам. Потому что для того, чтобы мы даже могли применять массированные удары беспилотниками, их нужно где-то накопить, где-то прикрыть, собрать персонал, который должен их запустить. Тоже это режим секретности, режим, скажем, определения летных маршрутов, и это все происходит достаточно оперативно", - добавил военный.

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Взрывы в России - атаки ВСУ

Напомним, что ВСУ нанесли исторический удар по арсеналу в Торопце в Тверской области. Целью удара ВСУ был 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России. На этом объекте, по оценке аналитиков, враг мог хранить до 30 тысяч тонн боеприпасов различных типов.

Удар был настолько сильным, что даже вызвал землетрясение. По данным ресурса Volcanodiscovery, сила толчков, зафиксированных к северу от Торопца, достигала 2,8 баллов по шкале Рихтера. Этот взрыв сравнивают с детонацией маломощного ядерного боезаряда.

Стало известно, что две области РФ атаковали дроны. Взрывы в Курской области раздавались в Судже, Кореневом, Льговском, Белевском, Курчатовском и Октябрьском районах. Однако местные власти заявляли сначала о ракетной опасности, причем дважды, а затем - о дроновую атаку.

В России склад ракет из КНДР взлетел в воздух. Андрей Коваленко сообщил, что нанесен удар по складу боеприпасов в Солдатском, Воронежской области. Уничтожены корейские ракеты, которые Путин, унижаясь, фактически выпрашивал у Ким Чен Ына.

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