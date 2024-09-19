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ВСУ расширили плацдарм на Курщине, а РФ продвигается на другом горячем направлении

Анна Косик
19 сентября 2024, 08:30
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Крайние успехи украинских сил на территории врага расширили окно возможностей для последующих продвижений.
ВГУ, карта Курской области
Активизация вражеских сил на Курщине не приносит противнику желаемого результата / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с карты ISW

Силы обороны Украины на территории Курской области страны-агрессора России продолжили штурм Глушковского района, а также продвинулись на восток от Краснооктябрьского, что к юго-западу от Коренево.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), это позволило расширить плацдарм ВСУ на Курщине, подтверждением чего являются геолокационные кадры от 17 сентября.

Оккупационные войска РФ в Курской области пытаются вернуть утраченные позиции. Согласно геолокационным кадрам, на восток вдоль лесистых районов к юго-востоку от Коренево и к югу от Обуховки им удалось несколько продвинуться.

видео дня

Однако представитель Харьковской областной военной администрации Алексей Дмитрашковский недавно заявил об остановке российского контрнаступления и стабилизации ситуации в Курской области.

"ISW еще не наблюдала, как украинские силы полностью остановили российское продвижение в Курской области, хотя Дмитрашковский может ссылаться на события, которые вышли за пределы доступной информации в рамках ограничения сбора для этого отчета", - говорится в сообщении аналитиков.

Картка Курской области
Операция ВСУ в Курской области по состоянию на 18 сентября / фото: карта ISW

Армия РФ вцепилась в Донецкую область

Между тем в Донецкой области оккупанты останавливаться не хотят. Недавно войска РФ достигли незначительных успехов в Торецке, а именно продвинулись вдоль одной из улиц и восточной части города.

Также врагу удалось продвинуться на юго-запад от Донецка, к северу от Водяного. Кроме этого противник продолжил продвижение возле шахты "Южнодонбасская №1", а ВСУ - контратаковать возле шахт "Южнодонбасская" №1 и №3.

Карта Донецкой области
Продвижение врага в Донецкой области по состоянию на 18 сентября / фото: карта ISW

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - успехи и продвижение

Николай Маломуж недавно рассказал, что ВСУ на Курщине уже достигли стратегической цели, дезориентировав врага и создав новую линию для ведения военных операций. Более того, украинские силы замкнули еще одну большую группу - до 7 тысяч человек, среди которых немало срочников.

Напомним, аналитики ISW ранее сообщали о боях вдоль украинского плацдарма в Курской области, в частности ВСУ продолжили атаки в Глушковском районе.

Накануне военный эксперт Роман Свитан рассказал о создании маленьких котлов на территории Курской области, что является частью стратегии ВСУ на всем участке фронта. В частности теперь угроза нависла над еще одним российским городом Рыльском.

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