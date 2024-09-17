Оккупанты объявили эвакуацию из еще одного города: враг под угрозой нового "котла"

Российская группировка может быть полностью отрезана, ВСУ создали угрозу окружения с двух сторон.

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Создание малых "котлов" помогает ВСУ продвигаться по Курщине вперед / Коллаж: Главред, фото: Викимедиа, скрин с DeepState

Силы обороны Украины продолжают продвижение в Курской области страны-агрессора России. Успешные действия ВСУ привели к тому, что под угрозой оказался еще один город - Рыльск.

Как рассказал 24 каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, сейчас в Сумской области есть украинские силы, которые при необходимости можно использовать для продвижения по направлению из Суджи на Коренево, а дальше на Рыльск.

Эксперт отмечает, что оккупанты просчитали то, что из Глухова есть дорога на Рыльск, которую можно использовать для передвижения техники. Поэтому россияне и вывозят местное население.

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"Замысел неплохой. Если начать движение из Глухова на Рыльск, то мы можем полностью отрезать российскую группировку, которая погрязла в боях в районе Снагости в Курской области", - пояснил он.

Свитан отметил, что создание маленьких котлов на территории Курской области является частью стратегии ВСУ на всем участке фронта. Эта тактика выбрана из-за способности оккупантов применять КАБы, что делает невозможным строительство фортификационных сооружений на Курщине.

"Это оперативное окружение, когда противнику, который засел в каком-то российском селе, перерезают все цепи снабжения и ждут пока он "сварится" и выйдет с поднятыми руками", - добавил полковник запаса.

Именно благодаря такой стратегии украинские военные берут в плен много российских оккупантов для будущих обменов и минимизируют потери личного состава.

Кто такой Роман Свитан? Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, что военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщал о новом продвижении украинских сил вглубь российской территории. Таким образом угроза оперативного окружения была создана для оккупационных войск страны-агрессора России в районе населенного пункта Кремне.

Ранее иностранные СМИ уже описывали эффективную тактику Сил обороны Украины в Курской области - быстрое перемещение и окружение российских войск. Аналитик Forbes Дэвид Экс отметил, что прорыв украинскими войсками российской обороны на новом участке границы возле села Новый Шлях стал неожиданностью для многих.

Накануне аналитик DeepState Роман Погорелый также рассказывал, что на одном из участков Курской области россияне попали в окружение. Однако по состоянию на сейчас делать какие-либо выводы по этому поводу еще рано.

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