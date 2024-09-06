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РФ могла перебросить войска из Покровского направления на Курск: в ISW раскрыли угрозы

Юлия Закрепа
6 сентября 2024, 10:36
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Аналитики считают, что страна-агрессор Россия могла перебросить роту 15 мотострелковой бригады с Покровского направления на Курщину.
РФ могла перебросить войска из Покровского направления на Курск: в ISW раскрыли угрозы
РФ перебросила войска из Покровска / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Аналитики ISW сообщили, что Москва могла перебросить часть сил с Покровского направления в Донецкой области на Курщину. А это означает, что врагу не удалось обезопасить свои силы на приоритетном для него направлении.

"По сообщениям, российские войска перебросили в Курскую область части 56 воздушно-десантного полка, а также 11 и 83 бригад ВДВ. Российское военное командование в значительной степени полагается на военнослужащих срочной службы, регулярные и нерегулярные войска, переброшенные из менее приоритетных секторов Украины, таких как север Харьковской области, для проведения оборонительных операций в Курской области", - пишут в отчете ISW.

Аналитики обратили внимание: маловероятно, что этих сил будет достаточно для того, чтобы вытеснить украинские войска с Курщины, если ВСУ выберут оборону. Поэтому враг перебросил силы с самого главного для себя направления.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

"Российское военное командование, возможно, также передислоцировало по меньшей мере роту 15-й мотострелковой бригады (2-я общевойсковая армия, Центральный военный округ) с Покровского направления в середине августа 2024 года. Передислокация частей ЦВО, которые, как сообщается, имеют задачу завершить захват Покровска, свидетельствует о том, что российское военное командование не смогло полностью изолировать свои приоритетные наступательные операции от влияния украинской операции, несмотря на заявления Путина", - говорится в материале.

Благодаря операции на Курщине ВСУ поставили под сомнение контроль России над инициативой на всем театре военных действий в Украине. Но Путин преуменьшает эти последствия.

Во время своего выступления на Восточном экономическом форуме 5 сентября он заявил, что наступательные операции России на "ключевых направлениях" на Востоке Украины не остановились. Главной целью для Кремля по-прежнему остается захват остального Донбасса.

Более того, российский диктатор утверждал, что Киев хотел расколоть российское общество, но взамен россияне объединились еще больше, и даже более охотно подписывают контракты на военную службу.

"Заявления Путина о том, что вторжение в Курскую область не имело никаких оперативных последствий, очевидно, не соответствуют действительности. Украинская операция в Курской области имела последствия по всему театру военных действий, и эти последствия, вероятно, продолжат влиять на российские наступательные и оборонительные возможности и после завершения наступления на Покровск", - заключают аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цель Курской операции и назвал "самую горячую" точку на фронте. Он считает, что Курская операция может повлиять на ситуацию на Покровском и Торецком направлении.

Олег Жданов раскрыл, почему РФ не снимает войска с фронта для защиты Курска. Россия пытается закрыть пробелы за счет срочников, что вызывает социальное недовольство, но срочники всегда были болезненной темой для Путина.

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