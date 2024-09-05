"Это кардинально изменит войну": Жданов назвал способ перехватить инициативу на фронте

Украина может перехватить инициативу на фронте, но для этого нужно, чтобы США приняли важное решение, говорит эксперт.

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Жданов назвал способ перехватить инициативу на фронте/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Главред

Даже если Соединенные Штаты Америки предоставят Украине разрешение бить американским оружием по территории вглубь страны-агрессора России, то это разрешение не очень сильно поможет нашему государству, если у него не будет ракет, которыми можно бить.

Американцы могут дать такое разрешение, но стрелять будет нечем. Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Здесь комплекс двух моментов: один - снятие ограничений, и это политическое решение, второй - наличие ракет. Американцы, конечно, могут дать разрешение стрелять, но вот только стрелять будет нечем", - отметил он.

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По словам Жданова, идеальным вариантом было бы, если бы США сняли ограничения и одновременно дали бы ракеты, которые мы могли бы использовать для ударов по России.

"Если рассматривать идеальный вариант, что США снимают ограничения и дают нам 500-600 ракет, то это кардинально изменит войну. Тогда инициатива сразу перейдет на нашу сторону, и мы семимильными шагами начнем двигаться в сторону финализации этой войны", - сказал эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов назвал способ одолеть армию РФ. Украинские военные баллистикой могли бы разрушить всю логистику российских захватчиков, и это в результате помогло бы приблизить победу Украины в войне.

Ранее сообщалось, что оккупанты усилили атаки на Кураховском направлении. Оккупанты хотят продвинуться к стратегически важному городу, однако ВСУ оказывают сопротивление, отметил военный эксперт Сергей Грабский.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ меняет тактику ударов по Украине - у Зеленского предупредили об угрозе и назвали города. РФ перестала маскировать свои удары по гражданским объектам на территории Украины, и, вероятно, будет повышать градус эскалации, отметил Михаил Подоляк.

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