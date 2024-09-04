Похолодание накроет Украину: в каких областях будут дожди и грозы

Погода в Украине в четверг, 5 сентября, будет теплой, местами ожидается умеренная жара.
В течение дня температура воздуха будет держаться на уровне +24...+29 градусов, а в некоторых областях будет достигать +30 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
Но ночная температура воздуха в нашем государстве станет намного прохладнее.
"5 сентября в Украине будет тепло, до умеренной жары, в течение дня +24...+29 градусов, островками до +30 градусов. Ночью явно свежее, можно даже где-то держать плед или тоненькое одеяло, +14...+19 градусов", - отметила Диденко.
В большинстве областей в четверг дождей не ожидается. Кратковременные дожди, даже с грозами, могут быть в этот день в южной части Украины.
Восточный ветер предполагается порывистым, временами даже сильным.
В Киеве в четверг будет ветрено, тепло и сухо, температура воздуха будет достигать до +28, +29 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что ударит +8 градусов - стало известно, в каких областях Украины резко похолодает. В большинстве регионов не предвидится осадков. Но в некоторых областях ожидаются дожди с грозами.
Также ранее сообщалось, что в нашем государстве упадет температура и будут ливни - похолодание накроет часть Украины. В ряде областей будут ливневые дожди и резко снизится температура воздуха.
Напомним, Главред публиковал прогноз магнитных бурь на 2-4 сентября. Чего ожидать от солнечной активности 2-4 сентября рассказали эксперты из Вашингтона. Так Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовал свой прогноз солнечной и геомагнитной активности.
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