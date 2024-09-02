Ударит +8 градусов: в каких областях Украины резко похолодает

В большинстве регионов не предвидится осадков. Но в некоторых областях ожидаются дожди с грозами.

https://glavred.info/synoptic/udarit-8-gradusov-v-kakih-oblastyah-ukrainy-rezko-poholodaet-10593515.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - в некоторых регионах ударит +8 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине в течение недели, со 2 по 8 сентября, будет преимущественно теплой и сухой, будут держаться устойчивые восточные ветры.

Практически на протяжении всей первой декады сентября на погоду в нашем государстве будет влиять юго-западная периферия мощного и малоподвижного антициклона, центр которого расположится над северо-восточной Европой. Поэтому не предвидится сильных осадков на большей части территории Украины. Осадки ожидаются лишь на юге нашего государства - там периодически будут проходить дожди разной интенсивности. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

видео дня

В некоторых регионах немного похолодает. Так, во многих областях ночная температура будет опускаться до уровня +10...+12 градусов, а в Карпатах в некоторые дни будет даже +8 градусов.

Погода в Украине 2 сентября

В понедельник, 2 сентября, на большей части территории Украины осадков не предвидится. Лишь днем и вечером в Приазовье, Запорожской области и в Крыму пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер восточный, 5-10 м/с, на востоке 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +17...+22 градуса, днем +28...+33 градусов. В Карпатах ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25.

Погода в Украине 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, в Приазовье и центральных регионах, днем также местами на Харьковщине пройдут дожди в сопровождении гроз, местами возможны шквалы, 15-20 м/с. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в западных областях +12...+17 градусов, на остальной территории +17...+22, днем +28...+33 градуса, на Закарпатье до +35.

Погода в Украине 3 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 4 сентября

В среду, 4 сентября, неустойчивая погода с осадками ожидается в центральных, южных регионах и в Винницкой области. Кое-где пройдут сильные ливни с грозами. В остальных областях преимущественно сухо. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32.

Погода в Украине 4 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 5 сентября

В четверг, 5 сентября, под влиянием юго-западной периферии антициклона в большинстве областей Украины осадков не прогнозируется. И лишь в южных областях, а также в Крыму местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер восточный, 7-12 м/с, в Приазовье и на юге местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +27...+32.

Погода в Украине 5 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 6 сентября

В пятницу, 6 сентября, по всей территории Украины будет преобладать солнечная погода, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, в северных и восточных областях +10...+15; днем +25...+30 градусов.

Погода в Украине 6 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 7 сентября

В субботу, 7 сентября, во всех областях Украины сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер восточного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, в северных и восточных областях +10...+15; днем +25...+30 градусов.

Погода в Украине 8 сентября

В воскресенье, 8 сентября, в Украине преимущественно без осадков, лишь днем в Крыму и местами в южных областях пройдут небольшие дожди, временами с грозой. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, в северных и восточных областях +9...+14; днем +23...+28 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроют штормовой ветер и грозы - стало известно, когда в Украину ворвется "бабье лето". Синоптики предупреждают, что грозовые дожди ожидаются во многих областях страны.

Также ранее сообщалось, что будет жара до 40 градусов и заморозки - синоптики поразили прогнозом погоды на сентябрь. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 33-38,8 градусов по Цельсию.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред