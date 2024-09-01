Накроют штормовой ветер и грозы: когда в Украину ворвется "бабье лето"

Синоптики предупреждают, что грозовые дожди ожидаются во многих областях страны.

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Прогноз погоды в Украине на 2 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 2 сентября будет жаркой. В то же время в некоторых областях могут быть дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине 2 сентября преимущественно будет сухо. Жара в регионах может продлиться вплоть до 11 сентября. Именно на эту дату приходится конец первого "бабьего лета".

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Погода 2 сентября

В Украине 2 сентября будет переменная облачность. В этот день дожди с грозами ожидаются в северо-восточных, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях. Ветер в этот день будет восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. В восточных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 17-22°, в западных областях 13-18°; днем 27-32°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +34

По данным meteoprog, 2 сентября в Украине будет теплым, но местами дождливым. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +23...+34 градусов. Самая низкая температура будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +20...+28 градусов.

Погода 2 сентября в Киеве

В Киеве 2 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 17-22°, днем 27-32°; в Киеве ночью около 20°, днем 28-30°", - сообщает Укргидрометцентр.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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