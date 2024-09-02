Влияние на людей и технику: прогноз магнитных бурь на 2-4 сентября

Эксперты из США опубликовали прогноз на три дня магнитных бурь.

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Чего ожидать от солнечной активности 2-4 сентября / фото: depositphotos.com/ua

Чего ожидать от солнечной активности 2-4 сентября рассказали эксперты из Вашингтона. Так Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовал свой прогноз солнечной и геомагнитной активности.

Мощность геомагнитной бури измеряется К-индексом - от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. видео дня Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

К сожалению, 2 сентября, в понедельник, сейсмологи прогнозируют солнечную активность с К-индексом 5 (красный уровень). Это будет сильная магнитная буря, которая ко вторнику, 3 сентября, утихнет.

Уже в среду, 4 сентября, украинцы могут выдохнуть, Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США отмечает, что в этот день не ожидается существенных магнитных волнений.

Однако расслабляться еще не время, ведь, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа, прогноз может измениться в любой момент.

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