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Влияние на людей и технику: прогноз магнитных бурь на 2-4 сентября

Даяна Швец
2 сентября 2024, 19:14
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Эксперты из США опубликовали прогноз на три дня магнитных бурь.
Влияние на людей и технику: прогноз магнитных бурь на 2-4 сентября
Чего ожидать от солнечной активности 2-4 сентября / фото: depositphotos.com/ua

Чего ожидать от солнечной активности 2-4 сентября рассказали эксперты из Вашингтона. Так Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовал свой прогноз солнечной и геомагнитной активности.

Мощность геомагнитной бури измеряется К-индексом - от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

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Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

К сожалению, 2 сентября, в понедельник, сейсмологи прогнозируют солнечную активность с К-индексом 5 (красный уровень). Это будет сильная магнитная буря, которая ко вторнику, 3 сентября, утихнет.

Уже в среду, 4 сентября, украинцы могут выдохнуть, Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США отмечает, что в этот день не ожидается существенных магнитных волнений.

Однако расслабляться еще не время, ведь, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа, прогноз может измениться в любой момент.

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