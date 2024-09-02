Риск того не стоит: какие вещи нельзя класть в стиральную машину

Есть вещи, которые, ни при каких обстоятельствах, нельзя стирать в стиральной машине, иначе вы их не узнаете.

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Какие вещи нельзя стирать в машинке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Чтобы любимый наряд не стал не пригодным к использованию, его, в первую очередь надо правильно стирать. К сожалению, большинство из нас вспоминает об этом слишком поздно.

В материале Главред еще раз напоминаем этот важный список вещей.

Пиджаки с плечиками или по фигуре

Фишкой этого предмета гардероба являются специальные уплотнительные элементы или плечики. С их помощью, вещь имеет красивый силуэт и может выгодно подчеркнуть талию. Однако пиджаки изменят свое положение и потеряют форму, если их постирать в стиральной машине. Лучше стирать их аккуратно вручную и не выкручивать, или отдавать в химчистку, где об одежде позаботятся профессионалы.

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Купальники

Купальники лучше стирать руками, ведь иначе они могут потерять свой цвет и даже растянуться. Дело в том, что барабан вызывает слишком сильное механическое воздействие на ткань, косточки бюстгальтера и бретельки, что изрядно портит вещь.

Галстуки

Если галстук качественный, его изготавливают из натурального шелка, который при механическом взаимодействии может полностью испортиться. Не используйте агрессивные химические средства при стирке и стирайте только руками.

Наряды из натуральной кожи

На качество кожи также негативно влияет механическое воздействие барабана, она образует на ней разводы и заломы. Это явно не тот простенький материал, который можно просто положить в стиральную машину и подождать окончания стирки, ни о чем не переживая.

Подушки на основе ортопедической пены и наматрасники

Лучше всего в таком случае взглянуть на этикетку, где часто бывает инструкция от производителя и возможные ограничения. Есть опасность, что, если включить режим отжима, пена будет просто измельчена на маленькие кусочки. Такие вещи стираются в теплой воде вручную, с помощью мягкого моющего средства. Выкручивать лишнюю жидкость нельзя.

Бейсболки и кепки

Механическая стирка может легко уничтожить каркас, который лишь на первый взгляд кажется прочным. По этой причине кепки и бейсболки обычно стирают руками. Не отжимайте вещи, просто дайте лишней воде стечь.

Салфетки из микрофибры

Стирать салфетки нужно руками, ведь во время машинной стирки микроволокно может потерять свои свойства.

Что такое стиральная машина? Стиральная машина - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".

Наряды с бисером или блестками

Мелкие и красивые детали на вещах имеют тенденцию отрываться во время стирки. Это не только испортит вещь, однако может, если они попадут в водяной фильтр, стать причиной поломки самой стиральной машины.

Вещи, на которых есть шерсть домашних любимцев

Еще одна вещь, которая может попасть в водяной фильтр стиральной машины и испортить технику - шерсть собаки или кошки. Перед стиркой почистите тщательно одежду специальной щеткой.

Одежда с пятнами из легковоспламеняющегося вещества

Нельзя категорически стирать в машинке то одеяние, которое было загрязнено бензином, мазутом, различными растворителями или керосином. Такие вещества на одежде могут воспламеняться прямо в машинке, это приведет к поломке или даже пожару. Сначала такие вещи необходимо отмыть в теплой воде с использованием сильнодействующих средств и просушить.

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Кстати, также может быть интересным как постирать одеяло из синтепона в домашних условиях. Можно ли стирать этот материал в стиральной машине - хозяйки поделились полезными советами.

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