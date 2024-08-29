УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как постирать одеяло из синтепона в домашних условиях: результат приятно удивит

Юлия Закрепа
29 августа 2024, 12:30
64
Можно ли стирать синтепон в стиральной машине - хозяйки поделились полезными советами.
Как постирать одеяло из синтепона в домашних условиях: результат приятно удивит
Какие одеяла нельзя стирать в машинке / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Какие одеяла нельзя стирать в машине и как правильно ухаживать за синтепоновыми одеялами после стирки - специалисты в сфере уборки рассказали о полезных советах.

Специалисты советуют обязательно обращать внимание на тканевый ярлычок на изделии, ведь на нем расписаны главные советы по стирке. Обычно все одеяла, кроме изделий с наполнителем ваты, можно и необходимо стирать и придерживаться определенных правил. Известно, что любая набивка накапливает много пыли и грязи, поэтому необходимо обязательно очищать одеяла.

Можно ли стирать в стиральной машинке синтепоновое одеяло

Специалисты также поделились инструкциями, как правильно стирать синтепоновое одеяло в стиральной машинке. Они отмечают, что стоит скрутить одеяло в виде рулона и положить внутрь машинки.

видео дня
  • В барабан стиралки также стоит положить несколько мячиков для тенниса, гольфа, или специальные мячики для стирки пуховиков. Такой способ поможет правильно распределиться волокна во время стирки и отжима, поэтому одеяло не собьется.
  • Также лучше выбрать гель для стирки, ведь порошок может не полностью вымыться из волокон.
  • Среди режимов лучше остановится на таких: "Деликатная ткань", "Ручная стирка" или "Пуховое одеяло", а температур лучше выбрать 30°С.
  • Также не стоит выбирать отжим на больших оборотах, а лучше сделать это вручную - без скручивания.
  • Ни в коем случае нельзя использовать агрессивные моющие средства и не стоит выбирать сушку в машинке, ведь последствия могут быть неожиданные.

Как сушить одеяло после стирки

Известно, что почти все одеяла с волокнистым наполнением нужно сушить в горизонтальном положении, ведь иначе существует риск, что филлер сползет вниз, особенно если модель редко простегана. Сушить одеяло лучше всего на улице, на открытом воздухе. Специалисты также добавили, что различные одеяла стоит сушить без нагревательных приборов, а лучше в тени на свежем воздухе и на сквозняке.

На каком режиме лучше стирать одеяло

Лучше всего для стирки одеял в стиральной машинке подойдут режимы "Деликатная ткань", "Ручная стирка" или "Пуховое одеяло".

Конечно, стирка одеял очень затратная по времени и ресурсам. Однако специалисты рассказали, что одеяла из холофайбера, синтепона и бамбука не очень прихотливы. Такие одеяла можно отстирать даже вручную, а лучше это делать в ванной.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

одеяло стирка стиральная машинка лайфхак уборка интересные новости
Реклама

Главное за день

"Россияне лезут из всех щелей": военный раскрыл критическую ситуацию под Покровском

"Россияне лезут из всех щелей": военный раскрыл критическую ситуацию под Покровском

13:21 Украина
Достанет до Москвы и не только: у Зеленского рассказали детали о новой украинской ракете

Достанет до Москвы и не только: у Зеленского рассказали детали о новой украинской ракете

13:15 Украина
ГБР объявило нардепа Дмитрука в международный розыск: подозревается в 4 преступлениях

ГБР объявило нардепа Дмитрука в международный розыск: подозревается в 4 преступлениях

12:43 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россияне рвут и мечут: братья Меладзе впервые показали свою гражданскую позицию 10519

Россияне рвут и мечут: братья Меладзе впервые показали свою гражданскую позицию

На Солнце новые вспышки: Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря 7255

На Солнце новые вспышки: Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря

Части пенсионеров увеличат выплаты в сентябре: кому и насколько 6849

Части пенсионеров увеличат выплаты в сентябре: кому и насколько

На Украину налетит непогода: где будут лить сильные грозовые дожди 6523

На Украину налетит непогода: где будут лить сильные грозовые дожди

Последние новости

13:58

Церковный праздник 30 августа: что запрещено делать в день трех святых

13:44

Получится идеально насыщенный вкус: известный повар раскрыл секрет, как квасить капустуВидео

13:34

Как за секунды очистить блендер: женщина показала удивительный методВидео

13:28

Будут ли блэкауты зимой: глава Укрэнерго сделал важный прогноз

13:21

"Россияне лезут из всех щелей": военный раскрыл критическую ситуацию под Покровском

Мобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – ГудковМобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – Гудков
13:15

Достанет до Москвы и не только: у Зеленского рассказали детали о новой украинской ракете

12:43

ГБР объявило нардепа Дмитрука в международный розыск: подозревается в 4 преступлениях

12:40

Доверять им нельзя: Сырский сделал важное заявление о переговорах с РФ

12:31

В 15 областях и Киеве увеличили ограничения: где сегодня не будет света

Реклама
12:30

Известный украинский певец-военный засветился в Курской области

12:30

Как постирать одеяло из синтепона в домашних условиях: результат приятно удивит

12:00

Долетит до Москвы и двух десятков аэродромов РФ: чего ожидать от "Паляницы" в войне

11:58

Дмитрий Нагиев определился и показал свою позицию насчет войны

11:57

Нужны всего 2 ингредиента: как почистить стиральную машину в домашних условиях

11:51

Легкость обманчива: только люди со зрением орла найдут лошадь на фото за 10 секунд

11:40

Афрокосы и стильная джерси: Monatik показал, каким был до большого шоу-бизнеса

11:39

Отвлекающий маневр ВСУ на Курщине провалился: в Forbes назвали причину

11:24

Мобилизация в "два клика": "Резерв+" хотят превратить в онлайн-ТЦК

11:15

Почему желток яйца при варке синеет и можно ли его есть

11:01

Китайский гороскоп на завтра 30 августа: Кроликам - жертвы, Свиньям - проблемы

Реклама
10:52

"Безкоштовний" или "безплатний" - как правильно: какую ошибку мы часто делаемВидео

10:51

Беларусь впервые применила авиацию для сбивания "Шахедов" из РФ: что известно

10:38

РФ запустила по Украине 3 ракеты и 74 "Шахеда": сколько целей удалось сбить

10:36

4 знака зодиака, которые станут лучшими женами

10:28

"Путин растерялся": Кислица в ООН объяснил цель Украины в Курской операции

10:26

РФ нужен не Покровск: эксперт объяснил цель оккупантов на Донбассе

10:26

Пролежит до следующего урожая: как хранить чеснок в квартире, чтобы он не испортился

10:15

Из 1 куста - 4: как легко и быстро размножить черную смородину осенью

10:07

Поставил точку: "сын" беглеца Олега Винника окончательно отрекся от певца

09:46

Буданов на фоне годовщины "Иловайского котла": компромисс с Путиным - ловушка

09:43

Ситуация ухудшилась: в ВСУ рассказали, какую часть Часового Яра контролирует Россия

09:37

"Говорить не может, ест через шприц": что происходит в жизни путинистки Елены Воробей

09:24

Даже следа не останется: 4 проверенных способа, как избавиться от шерсти кота на диванеВидео

09:02

Сотни военных объектов РФ остаются в зоне досягаемости ATACMS: в ISW показали карту

08:55

Поражены стратегические цели: в Генштабе раскрыли последствия новых ударов по РФ

08:19

ВСУ успешно отбили утраченные позиции в Донецкой области: в США раскрыли детали

08:06

Россияне рвут и мечут: братья Меладзе впервые показали свою гражданскую позицию

08:00

"Паляница" для России: как Украина будет бомбить вражескую авиацию и аэродромымнение

07:40

Готовятся к новому штурму: ВС РФ продвинулись в 6 населенных пунктах на Донбассе

06:39

Утром в Киеве гремели взрывы: тревога продолжалась 5 часов, сбиты более 10 дронов

Реклама
06:10

Россияне начнут в скором времени ощущать на себе "прелесть" войнымнение

05:36

Гороскоп на сентябрь 2024 для Близнецов: удача в любви и новые высотыВидео

04:53

Гороскоп на завтра 30 августа: Овнам - невероятное удовольствие, Скорпионам - волна удачи

04:15

Вакууматор больше не нужен: женщина поделилась интересным и полезным лайфхакомВидео

04:03

На Солнце новые вспышки: Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря

03:30

Кому повезет в любви в сентябре: астролог Росс назвал знаки зодиака

03:02

Сентябрь может стать месяцем финансового бума: какие знаки зодиака ждут перемены

02:45

Новый взрыв: на горящей нефтебазе в Ростовской области вновь громкоВидео

02:00

Бывшие любовники-путинисты Кудрявцева и Лазарев публично сцепились - причина скандала

01:37

Мобилизация: Польша поможет вернуть военнообязанных в Украину

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять