Как постирать одеяло из синтепона в домашних условиях: результат приятно удивит

Можно ли стирать синтепон в стиральной машине - хозяйки поделились полезными советами.

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Какие одеяла нельзя стирать в машинке / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Какие одеяла нельзя стирать в машине и как правильно ухаживать за синтепоновыми одеялами после стирки - специалисты в сфере уборки рассказали о полезных советах.

Специалисты советуют обязательно обращать внимание на тканевый ярлычок на изделии, ведь на нем расписаны главные советы по стирке. Обычно все одеяла, кроме изделий с наполнителем ваты, можно и необходимо стирать и придерживаться определенных правил. Известно, что любая набивка накапливает много пыли и грязи, поэтому необходимо обязательно очищать одеяла.

Можно ли стирать в стиральной машинке синтепоновое одеяло

Специалисты также поделились инструкциями, как правильно стирать синтепоновое одеяло в стиральной машинке. Они отмечают, что стоит скрутить одеяло в виде рулона и положить внутрь машинки.

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В барабан стиралки также стоит положить несколько мячиков для тенниса, гольфа, или специальные мячики для стирки пуховиков. Такой способ поможет правильно распределиться волокна во время стирки и отжима, поэтому одеяло не собьется.

Также лучше выбрать гель для стирки, ведь порошок может не полностью вымыться из волокон.

Среди режимов лучше остановится на таких: "Деликатная ткань", "Ручная стирка" или "Пуховое одеяло", а температур лучше выбрать 30°С.

Также не стоит выбирать отжим на больших оборотах, а лучше сделать это вручную - без скручивания.

Ни в коем случае нельзя использовать агрессивные моющие средства и не стоит выбирать сушку в машинке, ведь последствия могут быть неожиданные.

Как сушить одеяло после стирки

Известно, что почти все одеяла с волокнистым наполнением нужно сушить в горизонтальном положении, ведь иначе существует риск, что филлер сползет вниз, особенно если модель редко простегана. Сушить одеяло лучше всего на улице, на открытом воздухе. Специалисты также добавили, что различные одеяла стоит сушить без нагревательных приборов, а лучше в тени на свежем воздухе и на сквозняке.

На каком режиме лучше стирать одеяло

Лучше всего для стирки одеял в стиральной машинке подойдут режимы "Деликатная ткань", "Ручная стирка" или "Пуховое одеяло".

Конечно, стирка одеял очень затратная по времени и ресурсам. Однако специалисты рассказали, что одеяла из холофайбера, синтепона и бамбука не очень прихотливы. Такие одеяла можно отстирать даже вручную, а лучше это делать в ванной.

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