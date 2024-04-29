Как отбелить одеяла и подушки без стирки: желтые пятна исчезнут на глазах

Очистка постельного белья может вызвать трудности, ведь часто оно не помещается в стиральную машину и очень долго сохнет. Поскольку дни становятся все теплее, настало отличное время испытать простой метод чистки одеял и подушек.
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Солнечный свет очищает подушки и одеяла, поскольку он является "естественным дезинфектором", пишет Ехргеѕѕ.co.uk. Поэтому солнце не только поможет убить микробы и бактерии на подушках и одеяле, но и отбелит их, объяснила эксерт по уборке Линси Кромби.
Многие люди считают, что отбеливание на солнце эффективнее, когда вещи мокрые, а не сухие, поэтому, при желании, стоит сначала их побрызгать водой.
Развесьте одеяла и подушки на веревке как можно ровнее. Важно убедиться, что каждая часть ткани попадает под прямой солнечный свет. Именно солнечные лучи отбеливают и очищают изделия, поэтому, если лучи не попадают на изделие, подушки не станут белее.
Чтобы отбелить одеяла и подушки, обычно достаточно двух-трех часов. Если вы хотите, чтобы вещи были еще белее, попробуйте их выставить на улицу на несколько часов в другой день.
Однако важно заметить, что оставлять вещи на несколько дней подряд не рекомендуется. Это может ослабить и повредить ткань.
Кроме солнечного света, перекись водорода также может эффективно работать, если у вас есть пятна на подушках или одеялах. Осторожно нанесите его на пятно, а через некоторое время смойте.
Также поможет удалить желтые пятна теплая вода и сок лимона в пропорции 2:1. Нужно нанести раствор на 15 минут на грязный участок, после чего протереть мокрой тканью.
Стирать одеяло рекомендуется дважды в год. Кроме этого, менять подушки на новые следует каждые два-три года. В то же время пуховые одеяла следует менять каждые пять лет.
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