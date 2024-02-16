Почему нельзя спать на двух подушках: какую беду это может навлечь

Если спать на двух подушках, то это будет иметь негативные последствия, говорят древние приметы.

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Почему нельзя спать на двух подушках/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Сон с древних времен считался священным действом, и к нему относились с особым трепетом. При этом особым значением наделялись и предметы, предназначенные для сна – например, подушка. С давних времен люди верили, что подушка способна впитывать в себя любую информацию и влиять на энергетический обмен человека.

Мы спим фактически треть своей жизни. Сны окутаны большим количеством примет, и есть много их толкований. Но также много примет касаются и предметов для сна. Например, есть приметы, которые говорят о том, почему нельзя спать на двух подушках.

Есть несколько объяснений такого верования. В частности, считается, что одинокий человек не должен использовать для сна две подушки, потому что это может помешать в поиске своей второй половинки. Ведь во Вселенную якобы подается сигнал, что не нужно притягивать партнера к этому человеку, потому что кровать, мол, не пустая.

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Также считается, что нельзя, чтобы ребенок спал на двух подушках. Такое верование объясняется тем, что ребенок может вырасти с неуверенностью в себе. Он не сможет открыто выражать свое мнение, ему трудно будет делать выбор.

Есть также приметы, которые касаются того, почему нельзя спать на двух подушках пожилым людям. Считается, что пожилой человек, который спит в постели один, но при этом использует две подушки, может разочароваться в прожитой жизни, ведь вторая подушка будет напоминать ему об одиночестве.

Но есть и положительные приметы, связанные со сном на двух подушках. Так, практики фэн-шуй советуют спать на двух подушках, чтобы привлечь в свою жизнь везение и успех.

Почему нельзя спать на двух подушках - мнение врачей

Однако в таком важном вопросе стоит обращать внимание в первую очередь на мнение врачей. Врачи не советуют спать на двух подушках, подложенных под голову, ведь это будет слишком высоко для головы. Голова может начать сползать с подушки и проваливаться, это в свое очередь заставит мышцы шеи быть постоянно напряженными во время сна.

Если человек привык спать, подложив под голову две подушки, то это может сильно повлиять на качество сна. Утром может ощущаться усталость, головная боль и боль в шее.

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