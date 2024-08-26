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Зачем хозяйки кладут рис в стиралку - решают сразу 2 проблемы

Сергей Кущ
26 августа 2024, 18:09
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Удивительно, но обычный рис может стать незаменимым для вашей стиральной машинки.
Зачем хозяйки кладут рис в стиралку
Зачем хозяйки кладут рис в стиралку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Стиральная машина – это надежная помощница в доме, и каждая хозяйка знает, как важно поддерживать ее в чистоте. Но что делать с неприятным запахом из стиральной машины, который может появляться со временем? Оказывается, существует интересный и эффективный метод – использование обычного риса.

Почему возникает неприятный запах в стиральной машине?

Многие сталкивались с ситуацией, когда после стирки, если сразу закрыть дверцу машины, в ней начинает накапливаться неприятный запах. Причина кроется в том, что в барабане машины остается влага и остатки моющих средств.

В закрытом пространстве и при комнатной температуре это создает идеальные условия для размножения бактерий и образования плесени.

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Как рис помогает справиться с запахом?

Французские хозяйки первыми обнаружили, что рисовая крупа может стать отличным решением этой проблемы. Идея прижилась и у нас. Рис обладает удивительной способностью впитывать влагу и любые запахи, что делает его идеальным помощником в борьбе с неприятными ароматами в стиральной машине, пишет сайт На пенсии.

Что известно о сайте На пенсии

Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". На сайте публикуются полезные советы на все случаи жизни.

Чтобы использовать рис для борьбы с запахом, не стоит сыпать его напрямую в барабан. Лучше сделать небольшой мешочек из марли, наполнить его рисом и хорошо завязать. Такой мешочек можно положить в барабан после каждой стирки, и рис будет впитывать лишнюю влагу, предотвращая появление неприятного запаха и плесени.

Кроме борьбы с запахом, рис также помогает снизить риск образования плесени на резиновой манжете загрузочного отверстия – месте, где она часто появляется. Регулярное использование этого метода позволит вам поддерживать вашу стиральную машину в отличном состоянии и забыть о неприятных запахах.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как почистить стиральную машину и убрать запах?

Рис – это лишь один из способов борьбы с неприятным запахом. Не забывайте регулярно очищать стиральную машину, уделяя внимание барабану, лотку для порошка и резиновой манжете. Использование уксуса или лимонной кислоты для промывки машины также поможет избавиться от запахов и продлить срок службы вашего бытового прибора.

В итоге, если вы ищете простой и доступный способ, как избавиться от неприятного запаха при стирке, попробуйте использовать рис. Этот нехитрый трюк поможет сохранить вашу стиральную машину свежей и чистой на долгое время.

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