Как сделать самодельную стиральную машину из тазика и бутылки

Видео мужчины собрало почти 4 миллиона просмотров.

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Как сделать самодельную стиральную машину / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В нынешних условиях во время отключений света стирка для украинцев стала больной темой - нужно постоянно подстраиваться под графики, чтобы постирать гору грязных вещей.

Умелец из YouTube-канала Paso Sustentable придумал, как стирать вещи без стиральной машинки, которая работает от электричества. Он придумал изобретение, которое очень просто сделать, и которое значительно упростит вашу жизнь.

Как сделать самодельную стиральную машину?

Смастерить самодельную стиральную машину из тазика и бутылки очень просто. Для этого вам понадобятся:

Большая пустая 1,5-литровая или 2-литровая бутылка из-под газировки;

ручка от метлы или держак от лопаты

зажигалка

тазик

отвертка или острый нож

нож или лобзик

клейкая лента

порошок или другое моющее средство.

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Что нужно делать:

Отрежьте дно бутылки и проведите зажигалкой по краю разрезанной бутылки, чтобы избавиться от острого края. Просверлите несколько небольших отверстий по краю бутылки, используя отвертку или нож. Держите инструмент в руках крепко, чтобы он не выскользнул и не поранил вас.

Вставьте ручку метлы в горлышко и закрепите ее скотчем. Теперь осталось только использовать бутылку следующим образом: Наполните водой ¾ тазика; Поместите прибор в ведро и проверьте уровень воды; Добавьте немного моющего средства и положите вещи в тазик.

С помощью ручки веника делайте движения вверх и вниз, пока вам мне покажется, что вещи постираны. Остается только повесить их сушиться.

Смотрите видео о том, как сделать самодельную стиральную машинку:

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