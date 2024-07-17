Как сделать самодельную стиральную машину из тазика и бутылки

В нынешних условиях во время отключений света стирка для украинцев стала больной темой - нужно постоянно подстраиваться под графики, чтобы постирать гору грязных вещей.
Умелец из YouTube-канала Paso Sustentable придумал, как стирать вещи без стиральной машинки, которая работает от электричества. Он придумал изобретение, которое очень просто сделать, и которое значительно упростит вашу жизнь.
Как сделать самодельную стиральную машину?
Смастерить самодельную стиральную машину из тазика и бутылки очень просто. Для этого вам понадобятся:
- Большая пустая 1,5-литровая или 2-литровая бутылка из-под газировки;
- ручка от метлы или держак от лопаты
- зажигалка
- тазик
- отвертка или острый нож
- нож или лобзик
- клейкая лента
- порошок или другое моющее средство.
Что нужно делать:
Отрежьте дно бутылки и проведите зажигалкой по краю разрезанной бутылки, чтобы избавиться от острого края. Просверлите несколько небольших отверстий по краю бутылки, используя отвертку или нож. Держите инструмент в руках крепко, чтобы он не выскользнул и не поранил вас.
- Вставьте ручку метлы в горлышко и закрепите ее скотчем.
- Теперь осталось только использовать бутылку следующим образом:
- Наполните водой ¾ тазика;
- Поместите прибор в ведро и проверьте уровень воды;
- Добавьте немного моющего средства и положите вещи в тазик.
С помощью ручки веника делайте движения вверх и вниз, пока вам мне покажется, что вещи постираны. Остается только повесить их сушиться.
Смотрите видео о том, как сделать самодельную стиральную машинку:
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