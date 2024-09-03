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Упадет температура и будут ливни: похолодание накроет часть Украины

Алёна Воронина
3 сентября 2024, 11:58
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В ряде областей будут ливневые дожди и резко снизится температура воздуха.

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Погода в Украине - упадет температура и будут ливни/ unsplash.com

Погода в Украине в среду, 4 сентября, будет преимущественно комфортной, жары в большинстве областей не ожидается - температура воздуха будет ниже, чем в предыдущие дни.

При этом в нескольких областях даже будет прохладно. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Сразу видно, что неожиданно прохладно будет в Одесской, Днепропетровской областях, где-то днем местами даже +22...+25 градусов. В целом завтра температура воздуха в Украине будет ниже, комфортной, +24...+29 градусов", - отметила синоптик.

По ее словам, умеренная жара где-то до +30 градусов ожидается на крайнем востоке, крайнем севере и северо-западе нашего государства.

Погода в Украине 4 сентября
Погода в Украине 4 сентября/ Facebook Диденко

Дожди, даже временами грозовые ливни пройдут 4 сентября в южной части Украины. Во второй половине дня или вечером осадки могут дойти до Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областей. На остальной территории Украины завтра будет преобладать сухая воздушная масса, отмечает Диденко.

Дожди в Украине 4 сентября
Дожди в Украине 4 сентября/ Facebook Диденко

Погода в Киеве 4 августа

В Киеве 4 августа ожидается сухая теплая погода с комфортной температурой воздуха +27 градусов. Синоптик отметила, что в среду в столице Украины может быть облачно, но осадков не ожидается.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине ударят грозы, дожди и штормовой ветер - синоптик назвала дату похолодания. Во многих областях Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Также ранее сообщалось, что в Киеве ухудшилось качество воздуха - стала известна причина. В Броварском районе Киевщины горит торф в шести очагах общей площадью 3,74 га.

Ранее Главред публиковал прогноз магнитных бурь на 2-4 сентября. Чего ожидать от солнечной активности 2-4 сентября рассказали эксперты из Вашингтона. Так Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовал свой прогноз солнечной и геомагнитной активности.

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